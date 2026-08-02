Ивлев воссоединился с женой, Киркоров перезахоронил прах мамы, а Бородина и Боня вновь устроили скандал: главные события шоу-бизнеса

Константин Ивлев и его жена Валерия сообщили, что решили сохранить семью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На прошедшей неделе звезды вновь дали немало поводов для обсуждений. Константин Ивлев объявил о воссоединении с молодой женой Валерией спустя несколько месяцев после расставания, Филипп Киркоров завершил важное семейное дело, перезахоронив прах мамы и бабушки в Москве, а Инстасамка, Ксения Бородина и Виктория Боня вновь оказались в центре скандалов. Рассказываем главные новости из жизни знаменитостей за неделю 27 июля - 2 августа 2026 года.

Константин Ивлев вновь сошелся с молодой женой

Спустя несколько месяцев после объявления о расставании Константин Ивлев и его жена Валерия сообщили, что решили сохранить семью. По словам пары, причиной разрыва стали накопившиеся обиды и конфликты, в том числе связанные с ремонтом загородного дома. Однако со временем супруги смогли найти общий язык.

Особую роль в примирении сыграла их четырехлетняя дочь Ника. Как рассказала Валерия, девочка постоянно просила родителей помириться. «У нас произошло то чудо, о котором многие мечтают, когда расходятся. Мы просто-напросто приняли решение сойтись, дать друг другу шансы, и не потерять то, что есть, а наоборот приумножить», — рассказал Ивлев (https://www.kp.ru/daily/277801.4/5282493/).

Филипп Киркоров перезахоронил прах мамы и бабушки

Филипп Киркоров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Филипп Киркоров перевез прах своей мамы Виктории Киркоровой и бабушки Лидии Лихачевой из Болгарии в Москву. Теперь они покоятся рядом с Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище. Певец рассказывал, что процедура потребовала оформления большого количества документов и помощи российских дипломатов. В ближайшее время на семейном захоронении появится общий памятник.

Инстасамка устроила новый скандал

Инстасамка Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Инстасамка вновь оказалась в центре громкого конфликта. На этот раз рэп-исполнительница заявила, что 17-летняя блогер Яна Айшан сорвала съемки рекламной кампании ее лимонадов, перестав выходить на связь в день работы. По словам артистки, ради проекта команда заранее подготовила площадку, пригласила специалистов и организовала весь съемочный процесс. После этого Инстасамка опубликовала переписку с блогером и даже сопроводила публикацию хэштегом «#доскапозора». «Бренды, работать или нет с этим чудом — решать вам», — написала возмущенная певица.

В Тверской области сгорели декорации фильма «Молодинская битва»

В Тверской области произошел крупный пожар, уничтоживший декорации исторического фильма «Молодинская битва», где снимаются Михаил Пореченков и Никита Кологривый. Возгорание произошло уже после завершения работы съемочной группы на этой площадке. Режиссер Константин Буслов сообщил KP.RU, что никто не пострадал, а происшествие не повлияет на сроки выхода картины. «Съемки фильма продолжаются в штатном режиме — на другой локации согласно календарно-постановочному плану. График выпуска фильма остается неизменным», — рассказал постановщик.

Бородина и Боня устроили публичную перепалку

Ксения Бородина и Виктория Боня. Фото: Даниил Опарин / Михаил Фролов

Ксения Бородина и Виктория Боня вновь обменялись колкостями в соцсетях. Все началось после того, как Боня в шутку предложила телеведущей воспользоваться консилерами собственного бренда, прокомментировав неудачные фотографии с премьеры. Бородина ответила с иронией, а затем опубликовала неудачный снимок самой Бони, заявив, что подобные кадры не отражают реальность. Позже телеведущая обвинила бывшую коллегу по «Дому-2» в попытке привлечь внимание на теме внешности. «У тебя инфоповодов мало?! Вроде нет, живи свою прекрасную жизнь и не трогай меня», — написала Бородина.

Лерчек вынесли приговор

Суд поставил точку в громком деле Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Гагаринский суд Москвы приговорил блогершу к пяти годам условно, а также назначил штраф в размере 765 млн рублей и запретил на три года продвигать свой личный бренд в интернете.

Лерчек обвиняли в незаконном выводе около 250 млн рублей за границу вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком. Судебный процесс ранее приостанавливали из-за проблем со здоровьем блогерши, но в конце июля заседания возобновились и завершились вынесением приговора.