Трамп опять морочит всем голову: «Совет мира» оказался пустышкой

Январь 2026 года. Трамп выступает на учредительном заседании "Совета мира". Фото: Daniel Torok/White House / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа об очередной «суперсделке» по Ирану, который он «принудил к миру», как-то незаметно проскочило сделанное накануне заявление о том, что трамповский же «Совет мира» достиг масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с научным сотрудником Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, кандидатом исторических наук Алексеем Юрком.

ОДНОСТОРОННИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

- Как соотносится заявление Трампа с тем, что на самом деле происходит на многострадальной земле Газы?

- Не очень соотносится. Не забываем, Трамп уже неоднократно делал подобные односторонние заявления. Потом выходит другая сторона и все опровергает. Здесь же есть две другие стороны. Это Израиль и ХАМАС. Не похоже, чтобы они видели ситуацию так же, как видит Трамп.

- Что должно измениться в секторе Газа?

- План расписан стандартно. Как изначально и планировалось. По плану ХАМАС разоружается, сдает все вооружение международным стабилизационным силам, которые создаются под командованием «Совета мира». Иран уходит из Газы. Но ХАМАС, пока Израиль не уйдет из Газы, разоружаться не будет. У Израиля все то же самое - если ХАМАС разоружится, то мы уйдем.

ПЛАН НЕ ПРОПИСАН

- Опять все на тормозах спустят?

- Ну там же куча деталей, к которым можно прицепиться и никуда не уходить.

- План опять конкретно не прописан?

- Нет, как в нормальных дипломатических документах, где буквально пошагово, очень подробно все четко расписано. Здесь опять аморфные, непонятные формулировки, которые при желании можно трактовать как угодно.

БОЙСЯ СЕРДИТОГО

- А феномен этого «Совета мира» что из себя представляет? Что, все лидеры стран, входящие в «Совет мира», вдруг начинают звонить кому-то в сектор Газа и говорить: прекратите, разоружитесь срочно, а то Дональд рассердится – а мы не любим, когда Дональд сердится?

- Изначально, когда «Совет мира» только формировался, все боялись, что Трамп хочет заменить ООН. На самом деле, получилась аморфная структура, которая собиралась раз или два. Она никак реально себя не проявила и не проявляет. И не факт, что будет проявлять.

- Этот «Совет мира» может реально давить на ХАМАС или на Израиль?

- В числе стран, входящих в «Совет мира», насколько я помню, есть Турция и Катар. А они являются одними из главных покровителей ХАМАС в мусульманском мире. Но насколько они имеют давление непосредственно даже не столько на руководство, сколько на рядовых боевиков ХАМАС, которые, не факт, учитывая ситуацию в секторе, будут слушаться команды к разоружению, и которые видели, что в секторе происходит, - это большой вопрос.

ЗАБОЛТАТЬ НЕУДАЧИ

- У Трампа с Ираном проблем хватает, впереди промежуточные выборы, другие проблемы нависают, и Сектор Газа - это попытка подвести некие итоги в позитивном ключе?

- Даже не столько подвести итоги, сколько отвлечь внимание. Да, ему нужна какая-то победа, какое-то достижение. Это не только на внешнеполитическом контуре происходит, но и на внутриполитическом. Сейчас им пришлось отряхивать пыль с Фаучи, бывшего главного вирусолога в Штатах, который с ковидом был связан. Сегодня в США это очень обсуждаемая тема. Они скачут с темы на тему, пытаясь забалтывать серьёзные неудачи, которые происходят...