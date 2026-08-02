Звезда сериалов «Золотое дно» и «Хирург» Марина Ворожищева родила второго ребенка. Пол малыша уже известен — звезды вовсю поздравляют

Марина Ворожищева на красной дорожке ММКФ, апрель 2026 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Выросшая в Минске актриса Марина Ворожищева стала выпускницей курса именитого педагога Олега Кудряшова в ГИТИС, после чего весьма успешно стартанула и в театре (МТЮЗ, ЦДР, Театр наций), и в кино.

Зритель отлично знает характерную артистку, умеющую сочетать в кадре нежность и холодную расчетливость, по проектам «Заступники», «Зверобой», «Оффлайн», «Хирург» и «Золотое дно» — в этот популярный сериал про богатых, которые тоже плачут, Марина попала, кстати, случайно. Даже несмотря на то, что снимает мелодраму (уже третий сезон) ее муж. Изначально Марину, дочь Кудрявцева (Игорь Гордин, партнер актрисы по МТЮЗ), должна была играть друга девушка.

— Девочка, которая должна была играть Марину, сказала, что не может сниматься под дождем, а эти сцены нужны были и сценарно, и драматически, — вспоминала Ворожищева, как попала в сериал.

Точно так же «случайно» (случайности неслучайны) актриса познакомилась и с режиссером Ильей Ермоловым — будущим мужем. Пришла на пробы в сериал «Сын отца народов» (Первый канал), где увидели его. Результатом встречи стала не только премьера, но и свадьба в 2016 году, а в 2018 году на свет появился сын Лука. У которого на днях родился брат.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

— Первая прогулка с парнем, который родился 27.07, — подписала семейный снимок в соцсетях Ворожищева, несколько дней державшая суперновость в тайне от подписчиков. В комментарии тут же набежали и радостные поклонники творчества Марины, и звездные друзья: Юлия Снигирь, Алена Свиридова и другие.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Беременность актриса перестала скрывать в апреле текущего года. Имя мальчика пара пока держит в секрете. Однако уже очевидно, что брат Лука точно будет помогать маме и папе справляться.

— Он невероятный фантазер и выдумщик! — говорила Марина в интервью «КП» про сына. — Строит из всего, что есть в доме, «домики» и «магазины». Любит читать — точнее, пока любит, чтобы мы ему читали (смеется). Очень активный. Обожает бегать, ходит на плавание и contemporary dance (вид танца). Мои съемочные периоды довольно гармонично вписываются в жизнь. И я практически все время с Лукой.

На свежем семейном фото с двумя детьми и мужем видно, что Марина — в прекрасной форме, хоть и слегка уставшая, поэтому наверняка в ближайшее время продолжит работу в проектах, производство над которыми продолжается с ее участием («Золотое дно-3», «Папа, который живет на крыше» и https://www.kp.ru/daily/27755.5/5184702/«Дубровский. Зорро», где у Ворожищевой главная роль Маши).

KP.RU поздравляет артистку с рождением второго сына — и желает парню расти здоровым, умным и счастливым!