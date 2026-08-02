Певица Юлия Савичева Фото: Ольга ЮШКОВА.

Не все артисты готовы экспериментировать со внешностью и менять направление творчества. Особенно радикально. Особенно, если (в сердце живет любовь) есть уже набор бронебойных и безотказных хитов. Особенно, если за годы творчества сформировалась приличная фан-база.

Но у самых смелых это получается.

Почему-то, кстати, в последнее время такое жесткое переформатирование касается артистов, работавших с Максимом Фадеевым.

Первой ласточкой стала Наталья Ионова — она же Глюкоза. Исполнительница хитов про черный салон, кожу и крокодила в один момент вдруг отринула проверенные временем хиты («Невеста», «Снег идет», «Ненавижу»), за которые с Максимом Фадеевым шла напряженная и длительная денежная война, и...запустила электронный проект.

Теперь узнать Наталью в образе практически невозможно — она эпатирует, переодевается в футуристические луки (а иногда и вовсе скидывает одежду как балласт, благо фигура позволяет), и сотрудничает с мастодонтами клубной музыки, выпуская новые синглы под псевдонимом Glukoza (раньше была Глюк'oZa): Никитой Забелиным, Николаем Куликовым и др.

И этот крышесносный пример — не единственный.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Второй ласточкой фадеевского гнезда выпорхнула из поп-образа Юлия Савичева. Кто бы мог представить, что женственная и приятная вокалистка, у которой в репертуаре немало милых кантиленных и даже исповедальных композиций («Высоко», «Прости», «Отпусти»), перефоматируется в рок или даже дэт-металл певицу?

А так произошло. Певица ушла в полный отрыв: сначала начала переделывать свои приятные и мелодичные хиты нулевых в металкор с брейкдаунами, потом и переоделась в то ли гота, то ли металлистку (черные костюмы, плащи, чулки и высокие сапоги), — и запела, мягко говоря, непривычным для себя скримом (надрывный крик), переходящим порой в гроулинг (экстремальный вокал, основанный на расщеплении связок, — звучит как надсадное и продолжительное рычание).

Юлия Савичева Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После чего начала выпускать и альтернативные треки («Бабочки»), используя экстрим-вокал. Но вместо того, чтобы вызвать у фанатов новую волную любви и восхищение вокальными возможностями, Юля навлекла на себя волны гнева, хейта и троллинга в соцсетях. Поклонники начали требовать «вернуть нулевые» и «ту самую Савичеву», под которую танцевали и/или плакали.

В Сети можно увидеть фрагменты выступлений певицы, больше похожие на концерты Slipknot, Him или Cannibal Corpse. И если слушатели в зале неплохо колбасятся под такой «замес», то в соцсетях артистку довели до того, что она попросту перестала туда заходить. Чтобы не видеть тонны помоев, изливаемых недовольной аудиторией: «от крика Савичевой только испанский стыд», «смешной экстрим-вокал», «попса даже через скрим чувствуется — такой убогий ритм», «цирк-шапито», «плохая идея ее в рок пускать» и др.

— Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума, — призналась в ТГ-канале вокалистка. — От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов и постоянных «верните старую Савичеву». Я беру паузу от социальных сетей, поэтому в ближайшее время контент будет публиковаться моей командой.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Впрочем, в комментариях люди сразу же насыпали Юле слов поддержки, которых, судя по всему, так остро не хватает.

Да и вообще — что такого? Может, это естество девушек, закованное расчетливым продюсером в шоры эстрады, теперь наконец рвется наружу и просит реализации? Юля так и поет: «мои бабочки уже не летают — потому что им сломали крылья».

Или просто Ионовой не хочется в 40 лет изображать дерзкую и хулиганистую девчонку, а Савичевой — ангелочка?

Интересно, стоит ли ждать подобных творческих преображений от других некогда фадеевских артистов: Натальи Серябкиной, Елены Темниковой и проч.?

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