Виктор Бут: Мощные удары армии РФ по киевскому режиму уже услышали в Вашингтоне

Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу , 31 июля, в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».

В нашей передаче принимал участие известный военачальник, заместитель министра обороны, генерал армии, Герой России Юнус-Бек Евкуров - беседу с ним мы опубликовали на сайте KP.RU в тот же день. Обсуждали мы с Виктором Анатольевичем и самые острые и актуальные темы:

Предлагаем вашему вниманию еще один примечательный фрагмент «Русского дозора Бута и Гамова».

…- Виктор, мы говорили уже об отчете Министерства обороны России за вчера, за позавчера… Ведь самые мощные за последние месяцы удары по объектам ВПК Украины как раз выпали на эти недели. Это парализует нацистскую власть?

- Не сразу, Александр, потому что пока мы видим, что эти удары привели к остановке морского сообщения.

Во-первых, прервали поставки… Так как наши Вооруженные Силы атаковали почти все суда, которые были или в черноморских портах Украины, или шли туда с вооружением…

Это уже блокирует самый надежный и самый простой способ доставки туда вооружения.

Также мы видим, что очень сильные удары были и по хранилищам ГСМ, которыми пользуются ВСУ… И дальше идет атака на все предприятия, которые производят комплектующие или само вооружение для ВСУ… И в Киеве, и в Харькове, и в Николаеве.

Мы также видим, как наши бойцы, наши герои на фронтах СВО продолжают освобождать все новые и новые населенные пункты. И в Донбассе наши довольно успешно двигаются.

Расширяются буферные зоны - и в Сумской, и в Харьковской областях. Это тоже хороший результат.

Остановка морской торговли Украины блокирует самый надежный и самый простой способ доставки туда вооружения. Фото: REUTERS.

- Виктор, я всегда у вас интересуюсь. Вы очень активно читаете не только нашу прессу, слушаете не только Радио «Комсомольская правда», самое оперативное в мире… Но - и американские СМИ. Что они говорят об этих событиях, которые мы прямо в сию минуту обсуждаем? Я имею в виду визит Зеленского на минувшей неделе в США. И, конечно, прежде всего, это отчет российского Министерства обороны о работе в последние часы.

- Во-первых, про отчет этот вряд ли какое-либо СМИ в США что-то говорило.

А о визите (Зеленского. - А.Г.) и о том, что происходит на самом деле на линии боевого столкновения, - да.

Потому что уже многие комментаторы говорят, что несмотря на то, что до этого попытки Украины продать такую картинку, что они побеждают… Нанося удары вглубь (России), поражая, как правило, склады Wildberries… Потому что уже так просто удается атаковать наши НПЗ. Еще вчера это подавали как главную победу.

Но мы с вами понимаем, что сейчас мы достигли такой ситуации, что любой прорыв последнего этого рубежа, укрепрайона - это Дружковская, Краматорская, Славянская агломерации… После этого фактически не останется никаких укрепрайонов, за которые бы ВСУ могли зацепиться.

И, видимо, дальше мы уже пойдем с большим натиском, освобождая наши исторические земли и территории.

Что главное в этом моменте? Что начался уже анализ обстановки и в американской прессе. Посмотрите, говорят уже на шпале, что на самом деле, русская армия двигается стремительно, и все больше и больше на западе говорят о том, что Украина на пороге такого коллапса.

Потому что не хватает людей, и они их просто отлавливают на улицах.

Эта информация раньше замалчивалась, сейчас она все больше и больше заметна в медийном поле.

Во-первых, теперь даже в американских СМИ появляются такие мнения, что на самом деле эти удары вглубь территории России не приведут к тем результатам, о которых мечтал Киев.

Более того, скорее всего, как ответ на эти удары, мы стали не просто разово удары возмездия производить, а - систематически. Каждый день идет охота не только на корабли, но и на локомотивы. Мы недавно видели, как наши ВКС нанесли значительный ущерб и Львову, что до этого случалось очень редко.

Мощные удары российской армии по киевскому режиму уже услышали в Вашингтоне.

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