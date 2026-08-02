Ваня Дмитриенко заявил, что костюмы для концерта сшила Аня Пересильд с командой Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

В первый в истории российской поп-музыки солд-аут "Лужников" свой значительный вклад сделала девушка главного героя вечера Вани Дмитриенко - Анна Пересильд. Она помогала с костюмами, с организацией, подготовкой, но самое главное - именно Пересильд создала главную романтическую изюминку вечера, признавшись Ване в любви на крупнейшей сцене России.

Дмитриенко среди своего выступления появился на сцене "Лужников" в сопровождении нарядной Пересильд в блестящем белом платье. Пара исполнила чувственную песню "Силуэт", итогом которой стало публичное признание.

Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд исполнили "Силуэт" в "Лужниках"

"Я очень, очень тебя люблю!" - призналась со сцены "Лужников" Пересильд своему возлюбленному после того, как Дмитриенко подарил ей цветы.

К слову, Дмитриенко также спел дуэтом со своей родной сестрой Лерой, а в конце подарил ей цветы. Девушка призналась брату, что любит его и благодарна, а затем родные обнялись под умиление всего стадиона.

Сайт "КП-Афиша" ведёт прямую трансляцию самого масштабного в истории "Лужников" сольного выступления Вани Дмитриенко, на которое были проданы вообще все возможные билеты огромного стадиона, вмещающего более 70 тыс. человек.