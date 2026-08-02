Никита Панфилов против парапсихологов

Криминальная комедия, 18+
Успех западных сериалов про околокриминальных пацанов породил аналогичную отечественную волну. Только-только мы советовали вам «Суету» 18+ про похождения незадачливых пятигорских гангста, как подоспел новый продукт - на сей раз о ребятах из пермской Добрянки.
Друзья с детства Буслай, Сержант и Мансур (Макар Хлебников, Антон Шокалюк и Шарифбек Закиров) дружат с детства. Однажды они попали так попали. Парням очень хочется быстрых денег, и они решают сдать на металлолом старый башенный кран с заброшенной стройки. На беду, в процессе добычи металла кран падает на автомобиль одного серьезного дяди. И понеслось…
В сериале занят целый Тимофей Трибунцев, что позволяет возлагать на проект некоторые надежды. Также снимались Елизавета Ищенко и Дмитрий Журавлев из шоу «Натальная карта».
Редкий случай, когда все серии вышли в один день (буквально в минувшую пятницу).
Онлайн-кинотеатр KION.
Детективная комедия, 16+
Заход завзятого брутала из энтэвэшных боевиков Никиты Панфилова на территорию молодежной комедии. Майор Андрей Китаев по прозвищу Кит - дерзкий полицейский с харизмой, хозяин улиц и гроза преступного мира (Никита Панфилов). А еще он звезда соцсетей, ведь преступников он выслеживает и задерживает, позируя на камеру для блога. Его наркотик - лайки и просмотры. А вот напарница Ника (Анастасия Красовская) та еще тихоня - медийность ей не по нраву, но она пытается с ней смириться.
Вместе они выводят на чистую воду темных демонов интернет-мира - лжекоучей, парапсихологов. Зависимость от славы потихоньку подтачивает восприятие Китом реальности, а Ника тем временем избавляется от мешающей ей робости.
ТНТ.
Понедельник - четверг, 21.30.
Также в онлайн-кинотеатре Premier (18+).
Драмеди, 18+
История про тридцатилетку, которая еще не решила, кем станет, когда вырастет (Ингрид Олеринская), вернулась со вторым сезоном (первый вышел в 2023-м). Ира стала мамой, но душевный покой ей только снится. Во-первых, хлопоты с малышом. Во-вторых, все непросто с его потенциальными отцами. В-третьих, нарисовался новый претендент на ее руку и сердце.
Как всегда, помогает Ире ее фирменный сарказм и умение рушить четвертую стену - напомним, героиня общается со зрителем, как с близким другом, глядя прямо в камеру.
Также снимались: Андрей Федорцов, Светлана Камынина, Иван Купреенко, Юлия Волкова, Максим Стоянов, Роман Васильев, Николай Шрайбер.
Онлайн-кинотеатр Okko.