Никита Панфилов против парапсихологов

Звезда «Снегиря» (18+) Макар Хлебников (в центре) в роли одного из незадачливых друзей. Фото: Кадр из сериала «Нам кранты», 2026

«Нам кранты»

Криминальная комедия, 18+

Успех западных сериалов про околокриминальных пацанов породил аналогичную отечественную волну. Только-только мы советовали вам «Суету» 18+ про похождения незадачливых пятигорских гангста, как подоспел новый продукт - на сей раз о ребятах из пермской Добрянки.

Друзья с детства Буслай, Сержант и Мансур (Макар Хлебников, Антон Шокалюк и Шарифбек Закиров) дружат с детства. Однажды они попали так попали. Парням очень хочется быстрых денег, и они решают сдать на металлолом старый башенный кран с заброшенной стройки. На беду, в процессе добычи металла кран падает на автомобиль одного серьезного дяди. И понеслось…

В сериале занят целый Тимофей Трибунцев, что позволяет возлагать на проект некоторые надежды. Также снимались Елизавета Ищенко и Дмитрий Журавлев из шоу «Натальная карта».

Редкий случай, когда все серии вышли в один день (буквально в минувшую пятницу).

Онлайн-кинотеатр KION.

«Коп-звезда»

Они такие разные, но все-таки они напарники - Никита Панфилов и Настя Красовская. Фото: ТНТ

Детективная комедия, 16+

Заход завзятого брутала из энтэвэшных боевиков Никиты Панфилова на территорию молодежной комедии. Майор Андрей Китаев по прозвищу Кит - дерзкий полицейский с харизмой, хозяин улиц и гроза преступного мира (Никита Панфилов). А еще он звезда соцсетей, ведь преступников он выслеживает и задерживает, позируя на камеру для блога. Его наркотик - лайки и просмотры. А вот напарница Ника (Анастасия Красовская) та еще тихоня - медийность ей не по нраву, но она пытается с ней смириться.

Вместе они выводят на чистую воду темных демонов интернет-мира - лжекоучей, парапсихологов. Зависимость от славы потихоньку подтачивает восприятие Китом реальности, а Ника тем временем избавляется от мешающей ей робости.

ТНТ.

Понедельник - четверг, 21.30.

Также в онлайн-кинотеатре Premier (18+).

«Ира-2»

Ира (Ингрид Олеринская) стала матерью, но не нашла себя. Фото: Кадр из сериала «Ира-2», 2026

Драмеди, 18+

История про тридцатилетку, которая еще не решила, кем станет, когда вырастет (Ингрид Олеринская), вернулась со вторым сезоном (первый вышел в 2023-м). Ира стала мамой, но душевный покой ей только снится. Во-первых, хлопоты с малышом. Во-вторых, все непросто с его потенциальными отцами. В-третьих, нарисовался новый претендент на ее руку и сердце.

Как всегда, помогает Ире ее фирменный сарказм и умение рушить четвертую стену - напомним, героиня общается со зрителем, как с близким другом, глядя прямо в камеру.

Также снимались: Андрей Федорцов, Светлана Камынина, Иван Купреенко, Юлия Волкова, Максим Стоянов, Роман Васильев, Николай Шрайбер.

Онлайн-кинотеатр Okko.