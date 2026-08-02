На глазах у тысяч зрителей: Танцор балета Вани Дмитриенко сделал предложение руки и сердца прямо на сцене «Лужников»

На концерте Вани Дмитренко в Лужниках произошло немало трогательных моментов. На фото: Ваня Дмитренко. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Градус романтики и умиления на концерте Вани Дмитренко в Лужниках 2 августа зашкаливал. Растроганным зрителям раз за разом приходилось утирать слёзы. Они несколько раз становились свидетелями невероятно искреннего выражения чувств.

Во-первых, девушка Вани – Анна Пересильд – прямо на крупнейшей сцене России призналась ему в любви. Фразу «Я очень, очень тебя люблю!» Пересильд произнесла после того, как они с Ваней спели дуэтом чувственную песню «Силуэт» и возлюбленный подарил ей цветы.

Эстафету романтики подхватил танцовщик из балета Дмитренко. Юноша сделал предложение девушке из подтанцовки.

«Я чувствую огромную энергию возле себя, и я чувствую, что могу сделать всё, к чему ни прикоснусь. Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж?», - сказал молодой человек, открывая коробочку с колечком.

Юноша немного неловко встал на одно колено перед возлюбленной. Зрителям было видно, что в ожидании ответа он не просто разволновался, но и прослезился. Зал взорвался аплодисментами, многие зрители тоже смахивали слёзы.

После того, как девушка сказала «да», молодой человек обнял и поцеловал её на фоне фонтанирующих фейерверков. Пара никак не могла оторваться друг от друга и с трудом разомкнула объятия.

Ещё одним трогательным моментом во время концерта Дмитренко было его совместное выступление с сестрой Лерой. Ваня вывел сестру на сцену, они спели песню «Ты со мной», и певец подарил Лере букет пионов на глазах у более чем 73 тыс. зрителей.

Напомним, 20-летний Ваня Дмитриенко стал самым молодым певцом, собравшим 70 тысяч зрителей на стадионе в Лужниках. Что происходило на концерте 2 августа, смотрите на фото и видео здесь на KP.RU.

Кто такой Ваня Дмитренко, всё о его семье и карьере здесь на KP.RU.