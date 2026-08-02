Ваня Дмитриенко признался, что после концерта в Москве заплакал Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Певец Ваня Дмитриенко дал большой сольный концерт в "Лужниках". 20-летний артист стал настоящей звездой, собрав самую вместительную арену Москвы. На концерте присутствовали порядка 70 тысяч человек. После завершения шоу Ваня Дмитриенко поделился своими эмоциями.

Артист признался, что даже заплакал, когда понял, что всё получилось. Он отметил, что очень переживал до концерта. После шоу певец вышел к прессе с широкой улыбкой на лице.

Ваня Дмитриенко собрал "Лужники" Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

"У меня всё это на слезе. Я этим правда вдохновлялся... Я в большом шоке", - прокомментировал Ваня Дмитриенко.

Певец вошел в историю как самый молодой артист, собравший "Лужники". Он выступил на арене в свои 20 лет. Ваня Дмитриенко смог собрать солд-аут 2 августа. По словам певца, он сам не верил, что все билеты будут раскуплены. После мероприятия артисту вручили награду как самому молодому исполнителю, выступившему в "Лужниках". Ранее это место занимал Егор Крид.