Дмитриенко очень нервничал, что не сделает солд-аут в Лужниках Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Российский исполнитель Ваня Дмитриенко выступил с комментариями журналистам после грандиозного концерта в Лужниках. Певец признал, что очень нервничал перед шоу. Он переживал, что команде не удастся сделать солд-аут. Однако всё получилось, билеты были раскуплены. При этом исполнитель считает, что не сделает солд-аут в Лужниках во второй раз. Об этом он рассказал прессе 2 августа.

"Мы пока не соберем второй концерт. Я не буду врать. Ложь не про меня", - оценил шансы Ваня Дмитриенко.

Дмитриенко считает, что не сможет собрать Лужники во второй раз Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Он отметил, что искренне рад прошедшему шоу. Певец исполнил новые композиции и полюбившиеся слушателям хиты.

Ваня Дмитриенко выступил также в дуэте с сестрой Валерией. Они исполнили песню "Ты со мной". Брат и сестра поделились со зрителем трогательными подробностями своих взаимоотношений. Они рассказали, как ценят друг друга и прослезились. Помимо Валерии, на сцену также выходили Мэльбэк и Сюзанна. Дуэт известен композицией "Гипнозы", а также популярной в 2010-х песней "Равнодушие".