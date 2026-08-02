Ваня Дмитриенко прокомментировал драку скрипачей на сцене во время концерта в Лужниках. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Драка скрипачей во время концерта Вани Дмитриенко в Лужниках была частью постановки. Так артист прокомментировал инцидент, общаясь с журналистами после концерта. Правда, вначале в ответ на вопрос о потасовке между музыкантами он какое-то время весьма натурально изображал удивление.

- Какая драка? У нас скрипачи дрались? А во время какой песни? – изумлённо переспрашивал Ваня, оглядываясь по сторонам, видимо, в поисках кого-то, кто дал бы ответы на эти вопросы.

Когда кто-то из журналистов сказал, что воспринял драку скрипачей как часть постановки, Ваня с готовностью подхватил эту версию.

- Да, это часть шоу! Хлеба и зрелищ! Вот зрелище было! – сказал он.

Напомним, концерт Дмитриенко в Лужниках состоялся в воскресенье 2 августа. Ваня вошел в историю как самый молодой артист, собравший 70 тысяч зрителей на этой арене.

Концерт в Лужниках был наполнен эмоциями. Девушка Вани – Анна Пересильд – прямо на крупнейшей сцене России призналась ему в любви. Фразу «Я очень, очень тебя люблю!» Пересильд произнесла после того, как они с Ваней спели дуэтом чувственную песню «Силуэт» и возлюбленный подарил ей цветы.

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