Командир с позывным «Джони» сбитые «Hornet» по хвостам считает

Фото: Министерство обороны РФ.

Расчеты мобильных огневых групп (МОБ) и FPV-истребителей из состава группировки войск «Запад» успешно ликвидируют дроны «Hornet» на Краснолиманском направлении.

«Вооруженные формирования ВСУ пытаются организовать воздушное прикрытие своих разведывательных и ударных беспилотников с помощью мобильных огневых групп, действующих в том же районе. Но тщетно: ежедневно подразделения мобильных огневых групп (МОГ) зенитной ракетной бригады группировки «Запад» эффективно пресекают попытки проникновения вражеских разведывательных и ударных дронов, - комментируют кадры в Минобороны РФ.

На предоставленных видеоматериалах показана работа военнослужащих расчета МОГ зенитной ракетной бригады в ходе боевого дежурства. Они успешно поражают воздушные цели.

«Действуем по сигналу: РЛС засекает, мы вылетаем, проверяем квадрат и сбиваем. Через какое-то время летят другие, ищут, кто их сбил. Мы их также уничтожаем. Изучаем карты, обращаем внимание, что они пытаются облететь нас оврагами, но мы это понимаем и предотвращаем пролет вражеских БПЛА», – рассказывает командир взвода противодействия БПЛА с позывным «Джони», демонстрируя хвосты сбитых дронов ВСУ.

Расчеты операторов изучают возможные маршруты проникновения противника, просчитывая их тактику. В боевых условиях информация оперативно передается между постами, задействуются не только FPV-истребители и МОГ, но и посты воздушного наблюдения с зенитными установками.

Благодаря слаженной работе операторам дронов и зенитчикам удалось собрать внушительную коллекцию хвостов БПЛА «Hornet».

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