Отступающие боевики ВСУ позволили выявить цепочку замаскированных укрытий Фото: REUTERS.

Операторы БПЛА группировки войск «Север» активно работают над созданием буферной зоны в Сумской и Харьковской областях, продвигаясь вперед ежедневно. Цель — отодвинуть противника от границы и обеспечить безопасность гражданского населения.

«Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» наносят точечные удары по украинским опорным пунктам, командным центрам и пунктам управления дронами в Харьковской области. В ходе разведки ими были обнаружены и уничтожены позиции, антенны связи и усилители сигналов БПЛА ВСУ. Удары наносились FPV-дронами и самолетными беспилотниками «Молния-2» с осколочно-фугасными боеприпасами», - комментируют кадры в Минобороны России.

Все эти комплексные меры позволяют снижать активность украинских дронов, способствуя продвижению наших штурмовых подразделений.

На Запорожском направлении бойцы 108-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ сорвали попытку ротации противника в районе Малокатериновки. Операторы БПЛА выявили и уничтожили группу пехоты ВСУ, пытавшуюся укрыться в блиндаже, а следом за отступающими боевиками вскрыли целую цепочку таких укрытий.

Отличились также операторы FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки «Запад». Они поразили десятки бронемашин, пикапов и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении.

Войска беспилотных систем 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают уничтожать технику и личный состав ВСУ, пытающихся сменить свои позиции в районе Красного Лимана.

Операторы группировки «Центр» сосредоточили свои удары на живой силе и технике противника на Добропольском направлении.

«Взаимодействуя с разведкой, операторы наносят высокоточные удары по выявленной технике (автомобильная техника, ББМ, БТР-4, багги), задействованной для снабжения и ротации ВСУ, создавая условия для продвижения штурмовых подразделений», - отмечают действия мотострелков в военном ведомстве.

Высокая выучка операторов дронов позволяет нашим воинам уничтожать украинских боевиков и иностранных наемников с наименьшим риском.

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