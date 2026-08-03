Фото: REUTERS.
Операторы БПЛА группировки войск «Север» активно работают над созданием буферной зоны в Сумской и Харьковской областях, продвигаясь вперед ежедневно. Цель — отодвинуть противника от границы и обеспечить безопасность гражданского населения.
«Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» наносят точечные удары по украинским опорным пунктам, командным центрам и пунктам управления дронами в Харьковской области. В ходе разведки ими были обнаружены и уничтожены позиции, антенны связи и усилители сигналов БПЛА ВСУ. Удары наносились FPV-дронами и самолетными беспилотниками «Молния-2» с осколочно-фугасными боеприпасами», - комментируют кадры в Минобороны России.
Все эти комплексные меры позволяют снижать активность украинских дронов, способствуя продвижению наших штурмовых подразделений.
На Запорожском направлении бойцы 108-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ сорвали попытку ротации противника в районе Малокатериновки. Операторы БПЛА выявили и уничтожили группу пехоты ВСУ, пытавшуюся укрыться в блиндаже, а следом за отступающими боевиками вскрыли целую цепочку таких укрытий.
Отличились также операторы FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки «Запад». Они поразили десятки бронемашин, пикапов и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении.
Войска беспилотных систем 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают уничтожать технику и личный состав ВСУ, пытающихся сменить свои позиции в районе Красного Лимана.
Операторы группировки «Центр» сосредоточили свои удары на живой силе и технике противника на Добропольском направлении.
«Взаимодействуя с разведкой, операторы наносят высокоточные удары по выявленной технике (автомобильная техника, ББМ, БТР-4, багги), задействованной для снабжения и ротации ВСУ, создавая условия для продвижения штурмовых подразделений», - отмечают действия мотострелков в военном ведомстве.
Высокая выучка операторов дронов позволяет нашим воинам уничтожать украинских боевиков и иностранных наемников с наименьшим риском.
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