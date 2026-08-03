Сильнее всего подорожали дневники, а пеналы подешевели: как за год изменились цены на школьные товары

Август - месяц активной подготовки к школе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ПОЧЕМ И ПОЧЕМУ

В начале августа родители учеников уже не отдыхают, а вздыхают, откладывают деньги и подсчитывают затраты. Но есть для них приятная новость: по сравнению с прошлым годом базовый набор товаров для школьника подорожал не сильно - на 6,3%. И теперь тянет на 18 925 рублей. Такие данные приводит «Чек Индекс». Для сравнения, средняя инфляция по стране на конец июля - около 6%.

Лидером в плане роста цен стал обычный бумажный дневник, прибавив 12% (до 183 рублей). Одна из причин – производители уходят от тонких корочек, делая изделие более прочным и износостойким без необходимости покупать дополнительный чехол.

- Сейчас появились такие технологии, когда сама обложка дневника совмещает и ту обложку, которую раньше надевали сверху (например, прозрачную пластиковую, - Ред.). Он становится «неубиваемым» и выдерживает годовое использование, - поясняет президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Также на цену влияет цифровизация.

- Сейчас очень многие переходят на электронные дневники. Сам рынок печатных дневников очень сильно уменьшился, и когда количество продукции меньше, она становится немножко дороже. Массовый выпуск имеет значение для ценообразования, - подчеркивает Антонина Цицулина.

На втором месте по подорожанию – одежда и обувь, которые выросли в цене на 7-10 процентов (подробнее см. «Только цифры»). Глава АИДТ объясняет, что одежда для школы становится все более многофункциональной: ткани «дышат», не мнутся, легко снимаются и надеваются, что важно при переодевании на физкультуру.

- При производстве используют специализированные «умные» материалы немалой стоимости, - поясняет Антонина Цицулина. - Также рост цены связан с технологическими барьерами, когда что-то на территории страны не производится. Сейчас и международные платежи тяжело проходят, и логистика сложная. К этому добавляются и общие экономические факторы - например, высокая кредитная ставка, которая влияет на себестоимость любого производства.

Больше всего подорожали школьные дневники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

КАЧЕСТВО ВМЕСТО КОЛИЧЕСТВА

Несмотря на рост цен, на смену погоне за дешевизной пришло так называемое умное потребление. Современные родители школьников предпочитают вещи, которые прослужат дольше.

- Выбирают более качественную, ремонтнопригодную, приспособленную для интенсивного использования продукцию. Это и в одежде, и в канцелярии, и в обуви. Рюкзак у ребенка - это и футбольный мяч, и средство скатиться с горки, - иронизирует Антонина Цицулина. - Лучше взять одну добротную пару обуви, нежели три дешевых».

На втором месте - одежда и обувь для школяров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Товар Цена в июле 2026 (руб.) Изменение за год

Дневник 183 +12%

Детские кроссовки 2 067 +10%

Детские туфли/ботинки 2 089 +10%

Детская футболка 621 +9%

Школьная форма 5 399 +7%

Блузка/рубашка 1 078 +7%

Брюки/юбка 949 +7%

Набор тетрадей 491 +7%

Рюкзак 4 705 +6%

Набор карандашей/ручек 427 +3%

Пенал 916 -12%

По данным «Чек Индекс». Сравниваются периоды с 1 по 25 июля 2026 и 2025 годов.

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