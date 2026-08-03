"Всем спасибо, все свободны!" - коалиция желающих спонсировать режим Зеленского трещит по швам. Фото: Dinendra Haria / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Коалиция желающих», политический проект, похожий на пустую сцену без декораций, остается и без главных режиссеров. Так что задуманная авантюрная драма «Ввод войск союзников Киева на территорию Украины», которую уже репетируют на военных учениях друзья Зеленского, скорее всего, будет снята с репертуара.

«Коалиция желающих» медленно умирает - ставит диагноз группе самых стойких сторонников Зеленского британская The Telegraph. Главная проблема – отсутствие лидеров. Главными заводилами в «коалиции желающих» были президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Именно они выпестовали идею разместить западные войска на территории Украины как гарантию ее безопасности после подписания соглашение о мире. И на прошедшем недавно во Франции саммите «коалиции» вместе с Зеленским делали все, чтобы мероприятие удалось.

НЕ СТАЛО ВОЖАКОВ

Но со Стармером на том же саммите и распрощались. Его вынудили уйти в отставку его же однопартийцы – слишком он был непопулярен на родине. А занявший его пост Энди Бернем на роль лидера не потянет, потому что «лучше подкован во внутренней политике, но при этом новичок во внешней». Его недавняя горячая встреча с Зеленским не должна обманывать – это было что-то вроде клятвы верности уже сложившемуся курсу.

На Макрона рассчитывать тоже не приходится, потому что в своей должности он лишь до мая следующего года. И заменить его в президентском кресле, по всем прогнозам, может лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. Тогда «коалицию» ждет мгновенная смерть: Ле Пен «обещала вывести Францию из военного командования НАТО, отменить санкции против России и призвать Украину заключить мирное соглашение на условиях Москвы».

Главные идеологи "Коалиции" - Стармер и Макрон. Британец уже лишился власти, Макрону предстоит борьба за президентство. Фото: Ian Davidson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кто остается? Канцлер Мерц? Но его рекордно низкий рейтинг в 13% практически ставит на нем крест. Если в сентябре в трех восточных землях Восточной Германии победит правая «Альтернатива для Германии», то его вынудят уйти свои же однопартийцы – чтобы не тянул за собой на дно всю партию.

«Теперь, когда сэр Кир ушел, а месье Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, и Европа останется без руля», - констатирует The Telegraph. Неужели Стармеру и Макрону нет замены?

Выходит нет. Премьер-министры Италии Джорджа Мелони и Польши Дональд Туск, хотя и входят в «коалицию», но решительно отказались направлять на Украину свои войска. Какие же из них лидеры? Да и им предстоят парламентские выборы, и как там сложится, еще посмотреть надо.

ФАЛЬШИВЫЙ ЧЕРЧИЛЛЬ

Если Европа не поддержит Украину и не выполнит данных Киеву обещаний, предупреждает британское издание, геополитические последствия могут оказаться весьма серьезными. «Будущее правительство Украины может отвернуться от ненадежного Запада и обратиться к другим державам по соседству».

Неужели на Восток? А там – Россия… Да за одно такое предположение в сегодняшней Европе автора статьи должны линчевать как пособника Москвы. Европа собирается победить Россию украинскими руками и прибрать Украину себе, а не толкать ее обратно к русским. Зеленского там сравнивают аж с Черчиллем – дескать, общеевропейского охвата политик.

И вдруг в интервью французской Le Journal du Dimanche бывший пресс-секретарь бывшего президента Украины Юлия Мендель заявляет: «Я поняла, что Зеленский заботится о своей власти и денежных потоках больше, чем о собственной стране». Он стал главной проблемой страны, считает она. «Мир в итоге отождествил Украину с лицом одного человека. Он сам поверил в этот сфабрикованный образ. Я думаю, Зеленский сегодня — главный бенефициар этого конфликта. Именно он позволяет ему оставаться у власти, ведь выборы отменили. Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными, которые получают миллиарды евро из Евросоюза. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много».

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Фото: youtube.com/@TuckerCarlson

Хорош «Черчилль»...

«Образ Зеленского как достойного подражания либерала и демократа даже в военное время не вяжется с попытками пресечь неугодные коррупционные расследования и цензуру СМИ и превратить службу безопасности в инструмент президентской власти», - такую характеристику дал главарю киевского режима The American Conservative. «Манера изображать Украину главным действующим лицом в моральной мелодраме о стремлении к Западу замазывает мрачные и сложные моменты и приносит больше вреда, чем пользы», - добивает образ Зеленского как «образца демократического руководства» американское издание.

А дальше следуют просто убийственные для Киева выводы. Во-первых, именно попытка Америки перетянуть Украину на орбиту Запада и послужила предлогом для российской спецоперации. Во-вторых, реальное мирное урегулирование наверняка превратит Украину в буферное государство, исповедующее принцип военного неприсоединения, — как бы эта идея ни претила всем, кто грезит Украиной в составе Запада. Ну и окончательный удар: «В культурном, политическом и географическом отношении Украина никогда не была полностью западной страной, и ни самовнушение, ни искусная риторика этого не изменят».

КОМПЕТЕНТНО

СВР России: В реальности Евросоюз не хочет видеть Украину в своих рядах

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, пышные речи евробюрократов о вступлении «в светлом будущем» Украины в Евросоюз лишь прикрывают то, что во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают такую возможность. Они опасаются, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для ЕС, у которого нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев.

Вместе с тем евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как «пушечное мясо» в противостоянии с Россией. Чтобы предотвратить разочарование украинцев и «антиевропейский разворот» Малороссии в ближайшие годы, Брюссель дал Киеву «конфетку» - предложил начать предварительные переговоры с Украиной по вступлению в блок. Также планируется предложить Украине участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса.

Украинские дипломаты, конечно же, докладывают своему начальству об истинном положении дел. Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа. На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны, подчеркивается в сообщении пресс-бюро СВР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктор Бут: Мощные удары армии РФ по киевскому режиму уже услышали в Вашингтоне

Трамп опять морочит всем голову: «Совет мира» оказался пустышкой

Новый разворот Трампа: президент США сделал унизительные для Зеленского заявления