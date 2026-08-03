Удар по мосту в Затоке обрубил снабжение ВСУ на юге: военные грузы из Европы больше не дойдут

Фото: Александр Река/ТАСС

Российские военные в ночь на 3 августа в Черном море ударили по судам, которые действовали в интересах украинской армии. Были поражены четыре сухогруза. В Минобороны России сообщили: «В течение ночи ВС РФ продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ». В частности, был атакован порт Николаев. Там был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для самостийных войск. Также под удар попали три сухогруза, которые перевозили черноморским маршрутом оружие и боеприпасы для киевского режима.

В это же время стало известно, что высокоточными ударами была разрушена часть стратегического моста в Одесской Затоке, по которому шел на передовую поток европейских военных поставок - транзитом через Румынию.

KP.RU поговорил с Василием Дандыкиным, капитаном первого ранга в отставке.

ЧЕТКО ОТРАБОТАЛИ

- Четыре сухогруза за ночь — самый высокий показатель за последнее время?

- Это наибольшее количество за конкретный промежуток времени. Ранее били, в основном, по трем одесским портам. Николаев до сих пор использовали в меньшей степени.

- Перенацелились?

- Да. И наши четко отработали. Кажется, накануне закончились пресловутые 40 дней Зеленского, за которые он собирался решить «все вопросы» военной силой. Для них они, может, и закончились. А для нас возмездие режиму остается в повестке дня. Оно должно быть внезапным и неотвратимым.

ВЫНОСИТЬ БРИТАНЦЕВ

- Идет возмездие, в том числе, за потопленный в Черном море теплоход Росатома, который атаковали украинские безэкипажные катера?

- Украинские бэки потопили не только «Янину» неподалеку от Новороссийска - они, фактически, уничтожили наш газовоз «Арктик Метагаз» вблизи Мальты, власти которой отказались спасать российский экипаж.

- Нам как надо отвечать сейчас?

- Выносить остров Первомайский — искусственный остров, насыпанный между Очаковым и Кинбурном - у них же давняя была мечта убрать наших с Кинбурнской косы.

- А что там особенного на Первомайском?

- Там стоят британцы. База подготовки и запуска безэкипажных катеров. Они там стоят давно. И удары оттуда наносились и наносятся не только по Крыму. Мы тоже туда били — но недостаточно. Наверное, нужны тяжелые ФАБ, уже не пятисотые.

МОСТ ПОД СНОС

- Важнейший для ВСУ мост в Одесской Затоке, наконец-то, разбит — но не полностью?

- Один пролет полностью разрушен. Полсотни метров под списание. На остальных участках моста тоже немалые разрушения. По нему ранее долго били — и вот, наконец, результат получен. Движение по нему, как сообщают, остановлено.

- Тип моста в одесской Затоке можно сравнить со стратегическим мостом через Днепр у Херсона?

- Он по своим характеристикам не уступал Антоновскому мосту. По тому, кстати, тоже били прилично. Было чуть ли не сто прилетов «Хаймарсов», если не больше. Оба моста- важнейшие элемент логистики.

- Что ждать после остановки движения через мост в Затоке?

- Это отрезает Одесскую область и весь юг и восток Украины от всего потока военных грузов, которые идут через Румынию из стран Европы.

- Мост в Затоке сколько времени придется восстанавливать?

- Не меньше месяца. Возможно, и дольше. Даже если они туда ПВО подтянут — защитить уже его они не смогут.

ЗДЕСЬ НЕ ХОДИТЬ

- А другого варианта «прокачки» по югу там нет?

- Нет.

- В Киеве кричат, что там шли гуманитарные грузы, и по морю в том числе, и даже под флагами дружественных нам стран...

- Доказано давно — они маскируют военные грузы как только могут. Подо все, что только могут. Мы ударами по сухогрузам предупредили - здесь пусть не ходят. Никто не ходит.

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