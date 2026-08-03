Бут: Картина в тюрьмах США близка к той, что показывают голливудские фильмы

Виктор Бут в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 31 июля, в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».

В нашей передаче принимал участие известный военачальник, заместитель министра обороны, генерал армии, Герой России Юнус-Бек Евкуров - беседу с ним мы опубликовали на сайте KP.RU в тот же день.

Обсуждали мы с Виктором Анатольевичем и самые острые и актуальные темы: что украинцы специально отравили сенатора Грэма* и что удары армии РФ по киевскому режиму уже услышали в Вашингтоне.

А сегодня - наши ответы на ваши вопросы, поступившие в «Русский дозор Бута и Гамова»…

ЗВОНОК В СТУДИЮ

Ярослав, Луганск

Гамов:

- Ярослав, а кому вы хотите задать вопрос? Буту или Гамову?

Ярослав:

- Я автомобилист, каждый день за рулем с утра до вечера. По законам ЛНР до 2022-го мне было разрешено ездить не пристегнутым, так как военное положение, опасность обстрела и тому подобное. (Речь о возможности эвакуироваться из машины. - А.Г.) Подскажите, почему сейчас мы обязаны пристегиваться, как водители?

Гамов:

- Виктор Бут много раз бывал и в ЛНР, и в ДНР. Я не знаю, Виктор, пристегивались вы там или нет…

Бут:

- Я считаю, что так как теперь Луганск (ЛНР) - это такой же регион России, как и другие… Поэтому и действуют правила, которые применяются во всех остальных регионах.

Что касается правил «военного времени», мы зададим этот вопрос компетентным товарищам и, надеюсь, получим разъяснение, информацию обязательно доведем до вас.

ЗВОНОК В СТУДИЮ

Дмитрий, Нижний Новгород

Гамов:

- Кому вопрос? Гамову или Буту?

Дмитрий:

- Вопрос Виктору. Такой - отвлеченный

Бут:

- Да, слушаю вас внимательно.

Дмитрий:

- Вы много лет провели в заключении в Соединенных Штатах. (Около 15 лет. - А.Г.) И хотелось бы спросить, вообще соответствует то, что мы видим в фильмах про то, как содержатся заключенные в США, с тем, как есть на самом деле?

Гамов:

- Я сразу замечу - Виктор провел в заключении в США по сфабрикованному уголовному делу.

Дмитрий:

- Да, да, да… А то, что мы видим в фильмах, как там сидят люди - это соответствует действительности? И вообще, как вы считаете, где условия содержания лучше - тут или там?

Бут:

- Да, то, что вы видите в фильмах, очень близко к тому, с чем мне приходилось сталкиваться.

Очень короткое время был на общем режиме, но там тоже все было очень сложно, почти как в тех фильмах, которые мы видим, которые делает Голливуд про американскую тюрьму.

Что касается условий у нас… Не могу вам квалифицированно ответить, потому что, к сожалению (и к счастью) не был даже на экскурсиях пока в наших местах не столь отдаленных.

ЗВОНОК В СТУДИЮ

Сергей, Саратов

- Как вы думаете, учитывает ли наше командование опыт бойцов КНДР, которые исключительно быстро освободили район в нашей Курской области?

Гамов:

- Я могу вам сказать, что если вы помните Парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая этого года… Там Владимир Владимирович Путин, наш президент и Верховный Главнокомандующий, подошел к офицеру КНДР, его обнял и поблагодарил. И потом уже были заявления после этого - о том, как воевали у нас корейские воины. И была поездка министра обороны России Андрея Белоусова в КНДР, тогда тоже звучали высокие оценки.

И еще у меня было интервью с Александром Хинштейном, губернатором Курской области… И напрямую так: «Да, мы учитываем»… Может быть, это не говорилось, но не без этого. В принципе, я приберегу ваш вопрос для следующего интервью для моего давнего-давнего любимого героя Юнус-Бека Евкурова.

Бут:

- Тем более, что в освобождении Курской области от неонацистов принимали участие в основном наши воины. Наши друзья из Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную помощь. Поэтому хвала им и почет.

А что касается, используем ли мы их опыт, это действительно вопрос к нашим командирам. Мы постараемся с Александром в следующий раз обязательно задать этот вопрос тем, кто непосредственно работал с северокорейскими нашими боевыми товарищами.

ПОЧТА РУБРИКИ

«Осветите проблему с детдомами. Нужны они. Русь общиной жила»

Здравствуйте, Александр Петрович! Послушала на Радио «КП» новую передачу - «Русский дозор». Возможно, Вы сможете озвучить серьёзную проблему.

В прошлом году умерла прекрасный человек Ефимова Галина Викторовна, Заслуженный работник образования, директор детского дома. Она возглавила этот дом в конце 90-х. Он был в плачевном состоянии. Галина Викторовна подняла дом на высокий уровень.

Потом в стране пошла волна закрытия детдомов. Мы били во все колокола, журналисты освещали это. Аргументация властей: дешевле обходится содержание сирот в приёмных семьях. И в деревнях нужно растить детей этих, поближе к рыбкам и птичкам…

К Галине Викторовне потянулись деревенские жители с желанием взять сирот под опеку. Галина Викторовна говорила: из-за денег берут. Дети просили её не отдавать их, они хотели жить в своём Доме.

Подло разорён тогда был отличный детский дом. Я была там, помогала, писала сценарии праздников, пьески, поздравления для многочисленных спонсоров. Я видела и Дом, и детей.

В прошлом году высокопоставленная дама саратовская сказала: странно перестали брать детей под опеку и возвращать почему-то стали уже взятых. Дама недоумевала: почему. Потому…

Деньги - это серьёзно. Но и сироты - серьёзно. Даже Бог говорит, что не столько молитвы Ему нужны людские, сколько помощь вдовам и сиротам.

Александр Петрович, я выросла в интернате. Горько без родителей, да. Но сейчас я понимаю, как много делала для нас наша страна советская. У нас был огромный стадион, спортзал со всем необходимым и даже больше, кинозал, стоматологический кабинет, кабинеты по химии, физике, иностранным языкам с кинопректорами, со всеми приборами. В Саратове, не в столице!

Социалистическая тогда моя Родина не экономила на детях. Нас, сирот, полусирот, деток из неблагополучных семей, деток, чьи родители лишены были родительских прав, страна пествовала.

Девочку одну у нас женщина взяла к себе, мимо забора она ходила, привязалась к интернатовке. Хотела опеку оформить, да через месяц вернула. Тяжело…

Сейчас власти докладывают о сокращении детдомов, о сокращении числа сирот.

Наш интернат отдали гимназии. Тоже разорили сиротское гнездо. Видела сюжет о социальном доме в Москве, его заселили бывшими воспитанниками детдомов. Я видела эти лица. Это - вырождение нации.

Если у Вас есть возможность, скажите властям Москвы: нельзя этих людей вместе селить, беды будут, уже есть, говорилось в телерепортаже…

Многие из нас вузы окончили. Я, «никтошечка», во ВГИК, на сценарный факультет с перебором баллов прошла. С «пятёрками».

Александр Петрович, я верю, что есть хорошие опекуны. Но их мало. В основном, из-за выплат детей берут. И семейный детдом с десятком детей - тот же детдом. Только занимаются детьми абы кто, а не те, кого любая комиссия в любое время может проверить. У Галины Викторовны двери были всегда открыты для любых проверок.

Сейчас очень важно патриотическое воспитание. А оно вот с этого и начинается. С отношения к сиротам. Я не могу охаивать мою страну, которая не искала выгоды на обездоленных детях…

Осветите проблему с детдомами, Александр Петрович. Нужны они. Русь общиной жила.

С уважением, Светлана Геннадиевна Панкратова.

Из Саратова.

* * *

Мы надеемся, что власти Саратовской области, и не только, обратят внимание на вопросы, которые поставила в своем письме Светлана Геннадьевна Панкратова, и также поделятся с нами своими соображениями…

Виктор Бут и Александр Гамов.

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