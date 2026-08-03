Актриса Марина Зудина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже очень давно публика пытается разгадать секрет «вечной молодости» Марины Зудиной. Ей 60, но она, похоже, договорилась с возрастом и хочет оставаться «вечной девочкой».

Как считают некоторые (конечно, ошибочно), актриса не раз делала пластические операции. Зудина же настаивая, что выглядеть хорошо просто её обязанность. Умение держать себя в форме (в одном весе) для всех актрис профессиональная обязанность. В плане веса - вопросов нет. Зудина стройная, следит за питанием, не поправляется. Но что касается остального - разные мысли рождаются.

Марина Зудина опубликовала свои свежие фото (они не сильно отличаются от старых), подписав их цитатой из Оскара Уальда: «Лицо мужчины – его автобиография, лицо женщины – художественный вымысел». Что она хотела этим сказать, каждый решит самостоятельно. Своими портретами она пытается создать иллюзию «власти над временем», в которую сама верит?

А вот её подписчики – не очень-то верят. «Что-то с лицом пошло не так, к сожалению. А ведь очень мила, прелестна была», - пишут ей в комментариях. «Когда-то была симпатичная девушка». А кто-то в хамской форме усомнился в актерском таланте Зудиной: «Видел один фильм (с Зудиной). И знаю, вроде жена Табакова». На что Зудина парировала в комментарии: «Не вроде, а жена!». И тут же получила: «Я больше знала его первую жену», Людмилу Крылову.

Вот удивительно, годы идут, а к Марине Зудиной отношение не меняется. Многие по-прежнему считают её разлучницей. И поэтому недолюбливают.

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