В руки европейских преступных группировок с Украины попадает стрелковое оружие Фото: REUTERS.

Ситуация с незаконным оборотом вооружений, поступающих с Украины, приобрела системный характер и вышла на новый уровень. Поставки оружия на «черные рынки» Европы, Африки и Ближнего Востока происходят при прямом участии спецслужб киевского режима и их западных кураторов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ

По словам дипломата, отток вооружений с Украины не возможен без организованного прикрытия. «Как правило, такие масштабные поставки вооружений не происходят без «крыши» и участия спецслужб в первую очередь украинских, а возможно и не без кооперации с западными партнерами», - подчеркнул Мирошник.

Он отметил, что речь идет не о разрозненных тайниках или схронах, а о согласованных и устоявшихся «окнах» на границах и переходах, с использованием различных видов транспорта и кураторстве этих каналов со стороны политической власти Украины и ее партнеров за границей.

Дипломат констатировал, что украинское оружие уже давно и в значительных объемах оказывается в руках преступных группировок европейских государств. Данная тенденция, по его оценке, существует уже несколько лет и только усугубляет криминогенную обстановку в странах Европы.

Особую озабоченность вызывают масштабы утечки вооружений. Согласно данным, которые приводит итальянская газета Fatto Quotidiano, с начала 2022 года на Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия, которые впоследствии могли попасть на черный рынок. Это колоссальное количество стрелкового оружия, боеприпасов и других военных средств, чей дальнейший путь, по заявлениям российского дипломата, теперь пролегает через криминальные сети по всему миру.

ИСПОЛЬЗУЮТ СТАРЫЕ СВЯЗИ

В Европу из Украины поступают наиболее простые виды оружия, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

- В руки европейских преступных группировок попадает стрелковое оружие: различные пистолеты и автоматы. Они также получают гранаты, взрывные устройства и взрывчатку в чистом виде. А вот в Африку и на Ближний Восток украинцы поставляют более сложные оружейные системы. В первую очередь, речь идет о «Джевелинах» - американских переносных противотанковых ракетных комплексах, - отметил эксперт.

При этом киевский режим фактический стал крупнейшим теневым продавцом оружия.

- Киев постоянно плачется европейцем, что ему не хватает оружия. Но при этом Украина сама уже не первый год является крупнейшим поставщиком вооружений на черный рынок. Были случаи, когда западное оружие до Украины просто не доезжало: его разворачивали на территории восточноевропейских стран и потом оно расплывалось по миру, - указывает Литовкин. - Надо также иметь в виду что Украина в начале 2000-х годов благодаря продаже запасов советских вооружений официально входила в десятку основных экспортеров оружия. Тогда были выстроены устойчивые коммерческие схемы. И сейчас окологосударственные структуры, прикрываемые киевским режимом, активно пользуются наработанными связями в своих целях.

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