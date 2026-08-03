Суд в Израиле спас крокодилов от карьеры тюремных охранников

Окружной суд Иерусалима запретил выпускать крокодилов в ров с водой, окружающий израильскую тюрьму Кциот. Фото: Ilya Moskovets/ URA.RU/ Global Look Press

Окружной суд Иерусалима запретил выпускать крокодилов в ров с водой, окружающий израильскую тюрьму Кциот, сообщает Times of Israel. Тем самым был фактически поставлен крест на «новаторском» проекте министра национальной безопасности страны Итамара Бен-Гвира. Министр, судя по всему, вдохновился примером американской тюрьмы в Эверглейдс, известной как «Аллигаторный Алькатрас» (объект возвели в болотистой местности национального парка, где обитают аллигаторы и питоны). Но перенести заокеанский опыт в Израиль не получилось.

Идея родилась в июле, когда израильская министр охраны окружающей среды Идит Сильман переквалифицировала нильского крокодила из охраняемого вида в «культивируемое» дикое животное. Этот бюрократический фокус открывал тюремной службе легальную возможность запустить рептилий во рвы вокруг заведений, где содержатся осужденные за терророризм и другие преступления против безопасности. Пилотный проект планировали реализовать в тюрьме Кциот, расположенной в пустыне Негев на юге Израиля и слывущей одним из самых суровых пенитенциарных учреждений страны. Под это дело выделили 21 миллион шекелей (около 7 миллионов долларов) и уже начали копать ров.

Однако против подобной эксплуатаци зубастых страшил выступили и правительственные структуры, и общественные организации. Управление природы и парков Израиля заявило, что не нашло «профессиональной или научной основы для использования крокодилов в местах лишения свободы». В ведомстве справедливо заметили, что перемещение «крупного, долгоживущего, неместного хищника в непривычную экосистему» создаст риски и для природы, и для людей. На защиту рептилий встала организация по защите прав животных Let the Animals Live, подавшая административную петицию и срочное ходатайство о приостановке проекта.

Судья Авраам Рубин, рассмотрев иск, постановил, что «утверждения об ожидаемом вреде для крокодилов заслуживают расследования», и запретил государству подыскивать рептилий и готовить их к перевозке.

Реакция Бен-Гвира была предсказуемо эмоциональной: «Мы знаем, что террористы боятся появления крокодилов, но сегодня суд пришел им на помощь». Он обещал в течение месяца обжаловать решение.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рептилии на серфе

Пока израильские крокодилы остались без работы, их американские собратья во Флориде осваивают новые горизонты.

Издание The Palm Beach Post со ссылкой на исследование Комиссии по охране рыбы и дикой природы штата сообщает, что крокодилы в Южной Флориде начали активно использовать гидроциклы и доски сапсерфингистов для принятия солнечных ванн. Рептилии все чаще выбираются погреться на солнце прямо на привязанных у пирсов сап-досках, каяках и гидроскутерах. Ученые называют это не просто забавным явлением, а критической адаптацией, помогающей виду выживать в условиях, когда естественные песчаные берега уступают место бетонным стенам и набережным.

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