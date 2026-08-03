«Желают смерти мне и моей семье»: фанаты Человека-паука накинулись на авторов «Колобка»

Создатели фильма про Колобка подверглись травле из-за Человека-паука Фото: кадр из фильма.

6 августа 2026 года в российский прокат выйдет фильм «Последний богатырь. Колобок». Это своеобразное продолжение суперуспешной франшизы «Последний богатырь»: в центре сюжета на этот раз один из второстепенных персонажей, буйный и несдержанный Колобок, озвученный Гариком Харламовым. По сюжету, он решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником неудачливого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлев) и девушки Лады (Мила Ершова). Излагается вся история героя: как его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников...

Ради премьеры «Колобка» перенесен на две недели выход фильма «Человек-паук: новый день». Он должен был появиться в «параллельном», пиратском прокате, как выходят все большие голливудские фильмы с марта 2022 года. Конечно, он отвлек бы часть аудитории от «Колобка». Дистрибьютор «Атмосфера Кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направили владельцам кинотеатров письмо, в котором настоятельно призвали не выпускать фильм компаний Sony и Marvel до 20 августа. Оно попало в сеть, о нем писали центральные издания.

По сюжету, Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником неудачливого пекаря Тихона Фото: кадр из фильма.

Ни для кого не секрет, что такая практика существует давно. Например, фильм «Аватар: пламя и пепел» вышел у нас в прокат только в середине января, хотя мог выйти перед Новым годом. И все догадывались, что такова была неофициальная, но настоятельная просьба к владельцам кинотеатров, устраивающих «параллельные» показы: не мешайте, друзья, российским фильмам собирать кассу в новогодние каникулы, самое «горячее» в плане кинопроката время года.

Но интересно, что на авторов «Колобка» обрушилась волна народного гнева - явно со стороны российских подростков, среди которых много яростных и неудержимых поклонников Человека-паука.

Режиссер Антон Маслов, находящийся, судя по всему, в некотором смятении, пишет в соцсетях: «Весь год я промил (от слова «промо», то есть рекламировал. - Ред.) «Колобка», потому что вложил все, что было во мне. Я видел команду, их горящие глаза, видел красоту природы и мастерство костюмеров и декораторов. Я знал, что у нас крепкий, смешной и захватывающий сценарий. Из уважения к этому титаническому труду каждого изо дня в день я брал оглобли и пахал вместе со своей командой. Но прилетел черный лебедушка… Последние две недели мне и моей семье почему-то желают смерти фанаты дружелюбного, [блин], соседа. («Дружелюбный сосед» - прозвище Человека-паука. - Ред.) Тремор рук и неожиданные подмигивания меня не удивляют. Я сильно переживаю. Хороший признак.

Режиссер Антон Маслов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Я принимаю этот хейт как плату за большой проект. И я уверен в нашем кино! В нашем режиссёре, в нашем сценарии, в каждом специалисте нашего волшебного мира. Мы делали это из любви, в любви и для любви. Сея это добро, мы продолжим идти вперёд.

Пафосно? Да. Может, у меня и не будет больше возможности написать такой текст, может, меня забудут на следующий день. Я благодарен судьбе, что со мной случился «Колобок»!»

У актера Дмитрия Журавлева ситуация не слаще:

«Ребята.

Две недели мы под хэйтом. Мне каждый день приходят такие сообщения в личку, от которых волосы дыбом.

Угрозы, проклятья, тьма.

Они пишут моей жене.

Моей семье.

Это сложно.

Это не просто.

Особенно тем, кто старался сделать хорошо. Многие тут знают насколько упорно и с любовью я подхожу к кино.

Несколько тысяч человек работали над «Колобком».

Два года.

Невероятные артисты: Дима, Мила, Гоша (Куценко. - Ред.), Гарик - огромная команда.

Мы были честными и выкладывались на все что можем и умеем.

Это кино, чтобы мог посмотреть и стар и млад. И я горжусь работой всех этих ребят.

Спасибо вам».

Маслов перепостил и сообщение Гарика Харламова. Воспроизведем его здесь с сохранением орфографии и пунктуации, но с заменой нецензурных слов на цензурные.

«Мне тут периодически пишут про какой-то перенос «Человека -паука» из-за «Колобка». Пишут с наездом, мол, какого хрена вы перенесли паука? Отвечаю. Первое : Причем тут [блин] я ? Второе: мне глубоко [по фигу] на человека паука, я Бэтмена люблю! Третье: какая премьера паука? Компания "Сони" давно ушла с нашего рынка, поэтому паука мы посмотрим так же, как я пишу это все в инстаграмме*. Понарошку. Не официально. Без премьер и красных дорожек. А это в свою очередь значит, что кто хочет его посмотреть, тот посмотрит сразу же , как он появится в мире. Причем тут прокат «Колобка» вообще? Последнее: сегодня премьера фильма «Последний богатырь: Колобок»! В котором мне в вновь посчастливилось озвучить хлеб, чему я несказанно рад! Смотрите нашего Колобка с вашими детишками. А я пока пойду перенесу Мстителей: доктор Дум куда нибудь».

Напомним, фильм «Человек-паук» вышел в мировой прокат 31 июля 2026 года. Главные роли в нем сыграли Том Холланд и его с недавних пор законная супруга Зендея. Сборы у картины невероятные: $355 только в США, $927 млн в общей сложности по всему миру всего за три дня.

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