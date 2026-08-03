Зеленский предложил России прекратить удары с воздуха, остановить атаки на энергетическую инфраструктуру, зафиксировать линию фронта Фото: REUTERS.

Без умолку врущий про наступления ВСУ и «перемоги» украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский уже в который раз за последнее время хнычет про необходимость завершения конфликта, что он намерен сделать «до холодов».

- Сейчас мы не можем на 100% предсказать, когда дадут результаты дипломатические усилия, когда далекоидущие санкции против России, наши контрмеры и все санкции партнеров достигнут такого уровня давления, чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира. Мы будем очень стараться, чтобы это произошло осенью-зимой, - заявил «просрочка».

И тут как тут выскочил «грязноротый» советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который расшифровал, какие три варианта перемирия предложил его шеф Москве.

- Президент Владимир Зеленский предложил России прекратить удары с воздуха, остановить атаки на энергетическую инфраструктуру, зафиксировать линию фронта и перейти к сложным переговорам. Также глава государства заявил о готовности к личной встрече с Путиным, - в интервью пропагандистке Наталье Влащенко рассказал Михаил «грязныйрот» Подоляк. При этом Подоляк не упускает возможности пройтись по «тусклому взгляду» российского президента, чтобы обосновать тщетность надежд на перемирие. Ведь когда хотят мира или перемирия, именно так и поступают – стараются унизить или оскорбить другую сторону. Во всяком случае, по канонам криворожской высшей школы наступательной украинской дипломатии.

Никакого ответа на эти словесные излияния из Москвы не будет – Россия уже давно обозначила условия, при которых возможно начало переговоров о заключении мирного соглашения, и менять их не собирается. А перемирие нам не нужно. На самой Украине, кстати, ни для кого не секрет, что перемирие Зеленскому нужно, чтобы подготовить пополнение для ВСУ из наловленных на улицах мобилизованных, подсобрать по всему миру ракет для ПВО, а если получится, то и дальнобойных ракет для ударов по России. То есть, все обстоит ровным счетом, как и мы уже не первый год объясняем, почему перемирие – это плохая и даже очень плохая идея.

Михаил Подоляк. Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кроме того, украинской стороне уже давно нет никакой веры, ни единому слову. Тот же Подоляк буквально два дня назад вещал совсем другое, мечтая о ракетных налетах на Москву.

- Они должны быть в панике - все группы, не только там в Белгороде, в Ростове, в Курске, а, в принципе, в Москве, в Питере, особенно представители бизнес-элит, они должны просто в истерике заходиться, прятаться, терять бизнесы, мечтал «грязныйрот», выступая в видеоблоге другой украинской пропагандистки Натали Мосейчук. - Так вот, удары баллистическими ракетами в количестве 100—150 ракет в месяц — это единственный способ окончательно прийти к финалу войны, очень быстрому. Если этого не делать, ну, будем тянуться еще долго.

Полагаю, что нет никаких оснований для ложной дилеммы – где именно Подоляк говорят искренне, а где врет и маскирует истинные замыслы, когда он говорит про перемирие или когда мечтает о ракетных ударах по столице России. А то, что бандеровцы призывают к перемирию, так они это делают, с одной стороны, для того, чтобы создать впечатление, будто Киев стремится к миру, но главное – совсем не от хорошей жизни, а из-за плачевного состояния своих дел.

А особенно «актуально» все эти взвизги из Киева выглядят после того, как сегодня по мирному пляжу в Геленджике ВСУ нанесли удар беспилотником, в результате чего семь человек погибли, и трое из них – дети, а еще 40 мирных отдыхающих на пляже были ранены. Одним словом, все свои инициативы о перемирии украинский «просрочка» может свернуть в трубочку, и засунуть себе, сами знаете, куда именно. А «грязноротый» Подоляк может ему помочь хотя бы в этом.

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