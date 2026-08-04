Красивый, розовый и вмещает целую таблицу Менделеева: в России нашли очень редкий минерал - кольский ашкрофтин

Кристалл получил название «кольский ашкрофтин». Фото: Минобрнауки России

О находке сообщили в Минобрнауки, расписав минерал так, что дух захватывает! Стоит дороже золота, включает всю таблицу Менделеева, а главная ценность — в высоком содержании редкоземельного элемента иттрия. (Того самого, что применяется при создании промышленных лазеров, высокотемпературных сверхпроводников, авиационных сплавов, специальной оптики.) В общем, настоящий уникум.

В группу исследователей чудо-минерала вошли специалисты Кольского научного центра Российской академии наук совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени Ферсмана. Мы созвонились с директором музея, доктором геолого-минералогических наук, профессором РАН, главным редактором журнала «Новые данные о минералах» Павлом Плечовым, чтобы узнать подробности.

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ

— Когда именно нашли этот образец, непонятно, но точно не вчера и даже не год назад. Бывает, что какие-то интересные минералы и годы лежат, пока станут предметом исследований, — рассказал Павел Юрьевич. — Но сейчас его изучили российские исследователи, и в мае была опубликована научная статья. Я с удовольствием ее читал. Авторы называют находку из Хибин «минеральной фазой-КА» и пишут, что экземпляр очень похож на классический ашкрофтин, который был открыт в Гренландии и назван в 1933-м. Но не совсем он.

— Как это? Федот, да не тот?

— Не совпадает описание химического состава. А причина в том, что сто лет назад зарубежные исследователи допустили много ошибок. И теперь, говорят авторы упомянутой научной статьи, надо либо полностью менять официальное описание ашкрофтина, либо кольскую находку считать новым минералом.

— То есть не такая уж и новинка, получается.

— Таких новостей у нас бывает до двадцати в год — в стольких проектах участвуют сейчас сотрудники нашего музея. А в мире открывают около сотни новых минералов в год.

НАЗВАН В ЧЕСТЬ КОЛЛЕКЦИОНЕРА

— Название интересное — ашкрофтин. Откуда оно?

— Изначально минерал назвали калитосомнит (группа цеолитов). В 1933 году его назвали ашкрофтином в честь британского коллекционера минералов Фридерика Ноэля Эшкрофта. А в 1969-м, почти через 40 лет, уже другие ученые разглядели, что это совсем не цеолит, а минерал с очень редкой структурой и прочими отличиями. Минерал занял свое место в минералогии, но заново анализировать его тогда никто не стал.

— Целый детектив!

— С очень редкими минералами так и бывает. Материала для исследования крайне мало, поэтому трудно изучать. После Гренландии похожие экземпляры находили в Канаде. К счастью, у нас в музее собрана самая большая в России коллекция минералов (гренландский ашкрофтин тоже есть). И одна из самых больших в мире. В этом и есть наш научный вклад — мы храним эти образцы более трех веков. В сентябре музею исполняется 310 лет.

КРИСТАЛЛЫ-ЕЖИКИ

— В релизе Минобра пишут, что ашкрофтин очень красивый, розовый и вмещает целую таблицу Менделеева — правда?

— Правда. Минерал скорее серовато-розовый или желтовато-розовый. С виду — волокнистая минеральная вата. Но структура кристаллов потрясающе красивая и сложная. В основе — силикатные нанотрубки-иголки до 0,2 нм в диаметре, которые способны включать много разных химических элементов. В их числе иттрий.

— Где может пригодиться чудо-минерал? Наверное, в высоких технологиях?

— Напрямую вряд ли будут использовать, потому что ашкрофтина очень мало, месторождений нет, так что промышленная добыча исключена. Но можно попытаться синтезировать его в лаборатории. Минералы с похожей структурой используются в медицине, косметике, хайтеке. Для ионообменников может пригодится.

КСТАТИ

Сколько стоит уникум

Один только налет на породе оценивается в $145 за 1 мм, что значительно превосходит стоимость золота, писали СМИ про кольский ашкрофтин. Хм, один грамм золота сейчас стоит у нас около 10,5 тысяч за грамм. Золото еще в унциях оценивают. А тут — милимметры, налет…

— Как тут журналисты считали, не знаю. Но вообще многие минералы дороже золота. Особенно новые, недавно открытые. Но оценивают их не по весу или миллиметрам, а поштучно. Один экземпляр может стоить и 100, и 150, новый редкий — и 600 долларов. Учитываются размер кристаллов, сохранность, происхождение.

В ТЕМУ

Русские элементы

Кольский в названии минерала напомнил о том, что в таблице Менделеева есть несколько элементов, названных в честь России, российских городов и великих россиян.

Рутений (44) — от средневекового латинского названия России «Рутения». Московий (115) — в честь Москвы. Самарий (62) — в честь горного инженера Самарского, предоставившего ученым образцы минерала самарскита, из которого и был получен этот элемент. Менделевий (101) — в честь Дмитрия Менделеева, оганесон (118) — в честь академика Юрия Оганесяна (назван при жизни ученого), флеровий (114) — в честь академика Георгия Флерова, который инициировал в СССР, а потом продолжал в России работы по синтезу новых элементов. А дубний (105) — в честь города Дубна, где находится Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), являющийся мировым лидером по синтезу новых химических элементов.

(Из книги «Химия» для детей. Автор Артем Оганов — российский ученый с мировым именем, кристаллохимик и материаловед, профессор Сколково.)

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