Дима Билан обидел фанатов и нахамил журналистам

Дима Билан Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 31 июля, Дима Билан дал концерт в Москве на «ВТБ Арене» (стадион «Динамо»). Полеты над сценой, спецэффекты, хиты и песни из нового альбома. Билан - один из столпов российской эстрады прямо сейчас, никто и не ждал от него ничего иного, кроме как шоу мирового уровня.

Однако уже во время концерта в Сети стали появляться отзывы разочарованных поклонников. А вскоре разразился настоящий шквал негатива. Все они были от зрителей из фан-зоны - так называют пространство перед сценой, где приходится стоять. Зато можно танцевать, и артист близко-близко. Но на концерте Билана фан-зона не увидела своего кумира вообще.

Дима Билан застрял на кране

Чем руководствовалась команда музыканта, решив продавать билеты в «слепую зону», загадка. Кадр видеосъемки

«Как будто подглядывал за концертом, на который не смог попасть. Хотя у меня есть билет». «Обидно до слез. Я специально прилетела из Екатеринбурга, чтобы увидеть Диму, а вижу стену». «Немыслимое неуважение к зрителям» - вот что пишут по итогам шоу люди.

Дело в том, что для нового шоу Билана выстроили сцену в виде подиума высотой шесть метров. А фан-зону расположили позади сцены с высоким задником («он пел как будто на дне коробки», - объяснила зрительница). В результате люди не видели даже спину Билана - лишь иногда мелькал затылок артиста. Из-за этого у зрителей в фан-зоне, выложивших за билеты пять тыс. руб., возникло ощущение, что настоящий праздник - там, впереди, а они бедные родственники, которые подглядывают за балом из пыльного чулана. Девушки не могли сдержать слез.

Фото: Кадр видеосъемки

Сам Билан поначалу ситуацию никак не комментировал. Зато высказал претензии к прессе. Выйдя к репортерам с кислым лицом, он выразил недовольство качеством вопросов. «Если бы вы готовились больше, у вас были бы интереснее вопросы. У вас был бы глубже слой, который вы копаете. А вы задаете дурацкие иногда вопросы!» - выдал Дима эмоциональную тираду в духе раннего Киркорова. Так и до новой розовой кофточки недалеко...

И только спустя три дня артист высказался в соцсети: мол, ценим каждого зрителя - вне зависимости оттого, в какой части площадки он находится, а с ситуацией «будем разбираться».

КСТАТИ

Концерты, когда артист работает только на половину стадиона и скрыт от остальных зрителей стеной, бывали и раньше - например, на концерте Дианы Арбениной на «ЛУКОЙЛ Арене» в 2025 году.

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