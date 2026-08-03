«Слезы ангелов»: Плющенко провел мастер-класс для детей из приграничных территорий

Фото из личного архива Евгения Плющенко

Девять лет назад, открыв свою академию «Ангелы Плющенко», олимпийский чемпион пообещал, что самые талантливые дети в его школе будут учиться бесплатно.

Мол, для льготных учеников Евгения Плющенко будет сформирована отдельная группа. И слово свое Женя сдержал.

Кстати, в академии Плющенко и по сей день есть отдельная группа детей с ограниченными возможностями, поскольку ребятам «с особенностями» спорт тоже необходим.

Фото из личного архива Евгения Плющенко

В минувшие выходные олимпийский чемпион вместе со своей женой, продюсером Яной Рудковской организовал новую акцию для нуждающихся в нашем внимании детей.

- Друзья, в это воскресенье в академии «Ангелы Плющенко» мы провели первый благотворительный день для детей из многодетных семей, а также детей из Брянской, Курской и других приграничных территорий, - рассказала в своем блоге Яна Рудковская. - 65 ребят провели этот день на льду с Евгением Плющенко и его тренерским штабом. Дети были счастливы, некоторые не могли сдержать слез радости, а родители подходили со словами благодарности — такой день им запомнится на всю жизнь. У детей из приграничных территорий мало мотивации к спорту, к сожалению, поэтому им необходимо давать силы к достижению спортивных вершин.

Фото из личного архива Евгения Плющенко

Каждый ребенок получил именной сертификат о прохождении мастер-класса, фирменную экипировку академии и билеты на наши новогодние шоу! Также дети и их родители смогли увидеть показательные выступления чемпионов академии: Александра Плющенко, Марии Мазур, Любы Рубцовой, Ивана Попова, Вероники Яметовой, Киры Трофимовой, Ксении Синицыной и Софии Вагиной. Завершился день автограф-сессией и чаепитием с чемпионами, где ребята могли пообщаться в неформальной обстановке.

Фото из личного архива Евгения Плющенко

Евгений прошел тяжелейший путь в спорте, и в его детстве таких возможностей не было, - объясняет главный посыл чемпиона Яна Рудковская.

По словам Евгения Плющенко, его академия решила теперь проводить подобные благотворительные дни на регулярной основе. Как говорит спортсмен, теперь такие встречи будут проходить каждый квартал. Следующая встреча Жени с талантливыми детьми, которые нуждаются в поддержке и внимании, запланирована на декабрь.

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