Пегова толкает по пляжу детский самосвал, Домогаров ловит мячик в бассейне, Стриженова ходит по воде в сарафане: как звезды проводят отпуск на морях-океанах

Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Август — лучших месяц для пляжного отдыха. Многие знаменитости сейчас на морях-океанах. Публикуют в соцсетях свои пляжные фоточки. Иногда они забавны. Потому что на отдыхе люди чувствуют себя раскованно.

Ирина Пегова на своей страничке в соцсети опубликовала видео, где она, как малыш, толкает по пляжу детский самосвал. И плевать ей на то, как она выглядит в глазах окружающих.

Ирина Пегова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Нервная работа артиста требует особого отдыха, — считает актриса Александра Урсуляк. «Солнце и море меня делают другой, загорелой, подтянутой, красивой, счастливой». Александра улетела на море с семьей. Когда мужа рядом нет, она делает селфи в купальнике, где она вся такая хорошенькая в конопушечках и веснушечках.

Александра Урсуляк Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Трудно узнать (тем более со спины) в упитанном мужчине в желтой бейсболке красавца-актера Александра Домогарова. Но именно он, как дрессированный пудель, ловит в бассейне мячик. Кидает жена актера Татьяна. «Днем меня Татьяна Александровна гоняла играми на свежем воздухе. Было весело». Похоже, Домогаров отдыхает на Кипре.

Александр Домогаров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Олег Меньшиков любит позагорать у бассейна, поесть фруктов и почитать стихи. «Чтоб прожить подольше, есть рецепт простейший — фруктов ешьте больше, а друг друга меньше». Актер отдыхал в Италии.

Олег Меньшиков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Екатерина Стриженова слетала во Вьетнаме. Телеведущая не рискнула опубликовать фото в купальнике. Она ходила по морю, прямо по воде, в длинном сарафане. Смешная…

Екатерина Стриженова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Но ведь не все знаменитости могут похвастаться стройной фигурой, как у Кристины Асмус или Олеси Судзиловской. Им грех не опубликовать фото в бикини. 52-летняя Судзиловская делает селфи с модной собачкой породы мальтипу. Асмус — вообще спортсменка, гимнастка и просто красавица. «Я подсушилась (на спортивном сленге вместо жирка нарастить мышечную массу — Ред.) и отчетливо увидела четырехглавую мышцу бедра.

Кристина Асмус Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

И на обеих ногах, между прочим. Ни дня в отпуске не пропустила спорт, очень собой горжусь. Ела много фруктов. Пропускала завтраки и ужины». Вероятно, Асмус отдыхала в Турции.

Олеся Судзиловская Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Фигуристке Елизавете Туктамышевой и ее бойфренду Петру Гуменнику (чемпион России — 2026, участник Олимпиады в Милане) «сушиться» не надо. У них и так тренировки. Ещё в мае они признались, что их связывают романтические отношения. И теперь отдыхают на Гавайях, на берегу Тихого океана, откуда постят пляжные фоточки, в том числе дурашливые и смешные.

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