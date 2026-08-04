Зеленский одним махом и росчерком пера сумел провести свою реформу ТЦК Фото: REUTERS.

Как известно, среди претензий украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского к бывшему министру обороны Михаилу Федорову, за которые первый и снял второго с этой «хлебной» должности, основных было две — Федоров не наладил рабочие отношения с бывшим главкомом ВСУ генералом Сырским, и, кроме того, он завалил реформу мобилизации в части действий ТЦК. При этом, при заступлении на должность министра Федоров публично обещал провести эту реформу, но военкоматы оказались ему не по зубам. С другой стороны, если вводить действия военкоматчиков-«людоловов» в правовое русло, то можно сразу забыть про мобилизацию.

Однако, после увольнения Федорова реформу ТЦК оказалось по силам провести самому «просрочке» Зеленскому. Буквально в этот вторник он подписал закон, который уравнивает в правах обычных военных и военнослужащих из числа бывших заключенных, которые поступили на военную службу прямо из мест заключения, подписав контракты с ВСУ.

По новому закону им предоставляется право на ежегодный отпуск, перевод в другие подразделения по состоянию здоровья, а также они получают ряд других социальных гарантий.

А при чем тут ТЦК, спросят сейчас многие украинцы. А при том, что после года службы такие военнослужащие из числа бывших зэков могут переводиться в другие подразделения, а после ранения или болезни, в части обеспечения или ТЦК.

То есть ТЦКшники при новом врио министра обороны Евгении Хмаре уже и так стали зверствовать гораздо жестче — врываются в квартиры и дома, ввосьмером буквально забивают очередную жертву, вытаскивают из машин и т. д. Стрельба на поражение с обеих сторон процесса отлова мобилизуемых уже становится нормой. Как сообщили источники агентству ТАСС, уже сейчас цены на откуп от ТЦК в Херсоне и Запорожье взлетели до максимума от 5 тысяч до 8 тысяч долларов США. Для Киева или Львова это и так были нормальные цены, не что-то чрезвычайное, но для Херсона и Запорожья такие деньги — это что-то запредельное.

Экс-министр обороны Украины Федоров Фото: REUTERS.

А теперь еще отловом людей будут заниматься не обычные людоловы, а те, кто получил наказание за преступления против личности или имущества, грабители, насильники, убийцы. Которые и без того излишним пиететом в отношении жизни, имущества и достоинства обычных граждан не были замечены.

Остается лишь предполагать, насколько более жестко бывшие зэки начнут обрабатывать своих жертв. И как после этого вырастут цены на откуп от ТЦК, когда процессом станут руководить уголовники, пусть и бывшие.

Можно считать, что Зеленский одним махом и росчерком пера сумел провести свою реформу ТЦК. И сделал это так, что никакому Федорову и не снилось.

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