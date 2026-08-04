Елена Валюшкина пожаловалась: актрисы-женщины получают меньше, чем актеры-мужчины

Елена Валюшкина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сколько зарабатывают актеры в кино и на сцене? Этот вопрос всегда интересует обывателя. Принято считать, что актеры получают за свою работу большие гонорары. И деньги, и слава. Не жизнь, а мечта! Но не всё так просто. «Почему мужчины-актеры получают больше, чем женщины-актрисы?», — задала вопрос на засыпку актриса Елена Валюшкина. Дискриминация не только в заработках. Для мужчин всегда больше ролей. Всегда возрастные мужчины-актеры трудоустроены. Актрисы с возрастом устроены гораздо меньше. Почему? На своей страничке в соцсети Валюшкина задала риторический вопрос. Ответа не получила.

А публика отметила, что у актеров те же проблемы, что у чиновников и даже у «офисного планктона», во всех сферах экономики мужчины получают больше, чем их коллеги женщины. Крик души Елены Валюшкиной отражает общий порядок вещей. По статистике, средние заработки женщин, занятых на крупных и средних предприятиях России, в 2025 году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это самый большой «гендерный разрыв» за последние 13 лет! В деньгах разница составила 37,8 тысяч рублей.

Вот такая дискриминация даже в театральной среде.

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