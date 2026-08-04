64-летняя Жанна Агузарова отдохнула с молодым спутником: певица посещала сауну и бассейн

Жанна Агузарова отдохнула в Подмосковье Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жанна Агузарова отдохнула в загородном отеле с 22-летним спутником. 64-летняя певица выглядела ярко и экстравагантно.

Жанна Агузарова редко появляется на публике. Звезда предпочитает уединение. Но остаться незамеченной в подмосковном доме отдыха не смогла.

Певицу сопровождал молодой человек. Как передает "Стархит", о нем мало что известно. По некоторым данным, он увлекается фотографией, снимает видео и, как сейчас это модно, ведет блог. Часто делится снимками знаменитостей.

"Я слышала о том, что она затворница и не выходит из дома. Было большой неожиданностью встретить ее здесь", - рассказала одна из гостей отеля, в котором жила Агузарова.

4-летняя певица живет затворницей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица провела в доме отдыха три дня, посещала сауну и бассейн. На территории также есть небольшой зоопарк, тренажерный зал, бани и спа-центр, где можно посетить соляную пещеру, сделать массаж, маникюр или педикюр. При желании постояльцам организовывают выезд на рыбалку, прогулку на лошадях и катание на квадроциклах.

Жанна Хасановна много гуляла по территории и прилегающему лесу. "Мы каждый раз в разных нарядах ее видели. Всегда удивительные необычные вещи", - рассказали очевидцы.