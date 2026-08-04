Ефрейтор Виталий Трошев и Сержант Александр Попков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто хорош для первой роли, не годен для второй!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил предугадывать события: «Великие приключения начинаются от малых причин».

РАСЧИСТИЛ ПУТЬ ШТУРМОВОЙ ГРУППЕ

Ефрейтор Виталий Трошев

Командир мотострелкового отделения ефрейтор Виталий Трошев в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ.

В ходе наступательных действий продвижение штурмовой группы было приостановлено пулеметным огнем противника.

Ефрейтор Трошев, используя особенности рельефа местности, скрытно обошел позицию с фланга и двумя ручными гранатами уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом, что способствовало дальнейшему продвижению российской штурмовой группы.

Благодаря смелым и грамотным действиям ефрейтора Виталия Трошева боевая задача была выполнена, российские штурмовики взяли под контроль опорный пункт ВСУ, избежав потерь среди личного состава.

СПАС НА ПОЛЕ БОЯ ТЯЖЕЛОРАНЕНЫХ

Сержант Александр Попков

Врач медицинского взвода сержант Александр Попков выполняет задачи по организации медицинского обеспечения мотострелкового подразделения.

Находясь на линии боевого соприкосновения под огнем противника, Попков неоднократно оказывал медицинскую помощь военнослужащим своего подразделения непосредственно на поле боя.

В ходе боя, действуя в составе группы эвакуации, невзирая на постоянную угрозу применения противником ударных беспилотных летательных аппаратов, Александр выдвинулся к двум тяжелораненым мотострелкам, оказал им первую помощь, после чего вынес из-под огня противника и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Мужество, отвага и профессиональные качества сержанта Александра Попкова способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевой задачи подразделения.