Крик души Наташи Королевой: вот что случилось

Наташа Королева переживает за близких Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наташа Королева переживает за близких. Певица и ее родные активно ведут блоги, где делятся откровениями о своей жизни и публикуют фотографии и видео. Однако не все подписчики приходят в восторг, просматривая соцсети певицы и ее родни. Поклонники, не стесняясь, указывают звезде на ее недостатки. Достается и сыну Архипу, и невестке Мелиссе Волынкиной, и маме Людмиле Порывай, и мужу Сергею Глушко, известному как стриптизер Тарзан.

Наташа Королева активно ведет блог, где делится личной информацией. Именно ее жизнь, а никак не творчество, привлекает повышенное внимание общественности.

Певица души не чает в единственном сыне Архипе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вот только звезде это не нравится. Артистка отметила, что сейчас нет субординации между знаменитостями и обывателями. Простые люди рубят правду-матку. А она не всегда сладкая. Например, люди могут раскритиковать в пух и прах, не стесняясь в выражениях. "Каждый может зайти и навалить большую кучу из гадких слов", - цитирует "Караван историй" Наташу.

Исполнительница много лет счастлива с Сергеем Глушко Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица считает, что так поступают те, у кого скучная жизнь, а самоутвердиться очень хочется. "Дело тут в человеке, который живет неинтересно, скучно, не блещет талантами. Но самоутвердиться, выделиться ему очень хочется. И тут самое легкое - оставить тот самый дурно пахнущий след в соцсетях известного человека", - считает Королева.

Наташа с мамой Людмилой Порывай Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Исполнительница уверяет, что за годы публичности сумела не реагировать на ритику. Но, когда люди обижают ее близких, она очень переживает. "Переживаю, если гадости пишут о членах моей семьи, о моих любимых людях. Я же вижу, что они расстраиваются, переживают", - рассуждает знаменитость.

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