«Иногда женщине свойственно перегибать»: Паулина Андреева высказалась после развода с Федором Бондарчуком

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Паулина Андреева – одна из самых красивых актрис российского кино. Тем не менее, она крайне редко выходит в свет. После развода с режиссером Федором Бондарчуком 37-летняя звезда и вовсе стала затворницей. В новом интервью артистка объяснила, почему не любит светскую жизнь.

По ее словам, она не видит смысла в тусовках, и потому быстро утомляется от них.

«Когда я не понимаю смысла моего присутствия и вообще происходящего, я быстро устаю. Еще мне трудно долго находиться в компании малознакомых людей, темы большинства светских бесед мне непонятны», - рассказала Паулина в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».

Актриса объяснила, что у нее и без того интересная личная жизнь, которой она посвящает много сил и времени.

«У меня, безусловно, есть социальный капитал, он крепок и не рухнет, если я не посещу премьеру или ещё что-то», - заявила актриса.

Паулина также высказалась на тему отношений мужчины и женщины.

«Она - проектор, мужчина — генератор. Но иногда женщине свойственно слишком пушить, перегибать - и тогда она сама становится "мужчиной", начинается перекос», - считает Андреева.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук в мае окончательно оформили развод. Его инициатором стала актриса: в конце апреля она подала иск в суд, а после майских праздников супругов развели. Андреева объявила о расставании с Бондарчуком в марте 2025 года. Супруги почти год тянули с официальным расторжением брака, но в итоге все-таки поставили точку в своих отношениях. Они совместно воспитывают сына Ивана.

Ходили слухи, что их развели разные взгляды на жизнь. Знакомые пары говорили, что Паулина – домоседка, а Федор любит шумные вечеринки. Из-за этого их жизненные ритмы стали не совпадать. В итоге Андреева решила уйти. Режиссер до последнего надеялся вернуть любимую жену, но не вышло.

Недавно стало известно, что Паулина начала новые отношения: у актрисы роман с 34-летним девелопером Андреем Суторминым. Федор Бондарчук же, по слухам, встречается с 49-летней актрисой Викторией Исаковой.

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