Сыгравший свадьбу в 18 лет актер Кочнев рассказал об увлечении, которым занимается вместе с супругой: очень нишево

Актер Тимофей Кочнев. Фото: Михаил Синицын/ТАСС

19-летний актер Тимофей Кочнев, известный по сериалам «Папины дочки. Новые» и «Вампиры средней полосы», на премьере фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» пообщался с корреспондентом KP.RU. В новой картине артист воплотил в жизнь Бараша — одного из самых узнаваемых героев вселенной «Смешариков».

Кочнев признался, что с персонажем у него оказалось немало общего. По словам актера, в нем самом сочетаются черты сразу нескольких героев мультфильма: задумчивость Бараша, энергия Кроша и хозяйственность Копатыча. На премьере артист рассказал «Комсомолке», в какую вселенную хотел бы попасть, если бы такая возможность появилась.

«Я бы отправился во вселенную мультфильмов „Гравити Фолз“. Я бы посетил тот город, прошел бы часть приключений, которые прошли Мейбл и Диппер. И пожил бы в Хижине Чудес с удовольствием», — поделился Тимофей.

А компанию в таком путешествии актер без раздумий выбрал бы семейную. Напомним, в 18 лет Кочнев женился на актрисе Таисии Калининой, чем удивил своих поклонников.

«Со своей женой. Сто процентов. Она бы это и предложила», — ответил артист на вопрос, с кем бы отправился в эту вселенную.

Тимофей Кочнев и его супруга Таисья Калинина Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Также актер рассказал о своих «нишевых», то есть необычных увлечениях. Одно из них он разделяет с супругой.

«Я делаю браслетики из камней вместе с женой. Всякие разные. Это не нишево звучит, наверное, но я играю на гитаре. Еще я играю на ханге. Ханг — такой инструмент, как такая выпуклая с двух сторон кастрюля, полая, медитативный инструмент и интуитивная игра на нем. Не нужно в целом учиться играть. Ты интуитивно играешь на нем, и очень приятное звучание у него. И что еще? Смотрю аниме!» — рассказал Кочнев.

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