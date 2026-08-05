Сапер «Бульдог»: если видите это, поздравляю, вы в радиусе действия мины. Фото: кадр видео

В Запорожской области, на Ореховском направлении, инженерно-саперные подразделения группировки войск «Днепр» (отряд «БАРС-11») ежедневно выполняют критически важные и сопряженные с риском задачи по очистке от мин дорог, ведущих к линии фронта.

Перед выходом на боевое задание саперы проходят интенсивную подготовку. Теоретические и практические занятия охватывают все аспекты минного дела: от идентификации различных типов взрывных устройств до методик их безопасного обезвреживания.

«Особый акцент делается на отработке каждого действия с использованием современной материально-технической базы. Обучение строится на основе учебно-методических рекомендаций, учитывающих реальный боевой опыт, накопленный в ходе СВО», - комментируют кадры боевой учебы в Минобороны России.

Цена ошибки военного инженера всегда страшная. Беда, если сапер не заметил мину и погиб, беда случится, если его мина не заметит и погибнут другие.

«Если видите это, поздравляю, вы в радиусе действия мины», - предупреждает командир группы разминирования с позывным «Бульдог» демонстрируя подчиненным различные взрыватели с датчиками-сюрпризами.

Прибыв уже в зону разминирования, воины формируют «цепочки» для тщательного обследования территории на наличие взрывоопасных предметов. Обнаружив подозрительный объект, боец подает сигнал поднятой рукой, информируя всю группу, после чего приступают к обезвреживанию.

Чаще всего найденные взрывные устройства уничтожаются на месте с помощью накладных зарядов.

Одновременно ведется борьба с вражескими БПЛА, которые минируют дороги. При выявлении беспилотников противника они немедленно уничтожаются огнем из стрелкового оружия.

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