Страшная жара грозит не только Европе: энергетический кризис скажется на Украине

Обмелевшие берега реки Висла в Польше Фото: REUTERS.

Накануне стало известно: на Дунае в Сербии может остановиться судоходство в связи с обмелением. Об этом предупредил сербский президент Александр Вучич. А венгерская АЭС «Пакш» 4 августа оказалась на грани отключения - из-за опасно низкого уровня воды в Дунае, о чем заявил премьер страны Петер Мадьяр. Оба события касаются в том числе Украины, а значит, и нас.

На радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем гендиректора Института национальной энергетики, главным редактором портала «ИнфоТЭК» Александром Фроловым.

ЕС НЕ ЗАЖАРИТСЯ В АВГУСТЕ

- Тревожные известия из Сербии и Венгрии про Дунай и остановки движения – это глобальное событие?

- Они – лишь эпизод в проблемах Евросоюза. Это не к тому, что ЕС зажарится в августе или замерзнет в декабре.

- Это проблемы не 2026 года?

- Начиная с 2021 года, каждое лето у европейских стран возникают проблемы с энергобезопасностью в области, в первую очередь, атомной и гидроэнергетики. И каждый раз связано это с тем, что очень жарко, реки мелеют, по рекам становится сложно доставлять грузы. От этого страдают и угольные электростанции, но кого сегодня интересуют угольные электростанции в ЕС?

Из-за жары рекордно упал уровень воды в реке Луара, Франция Фото: REUTERS.

ВОДА ДЛЯ АЭС

- А в России угля на тысячу лет...

- У нас еще проводится геологоразведка, и там, где, думали, 100 миллионов лежит, оказывается, лежит миллиард тонн. В Европе же сейчас страдают атомная и гидроэнергетика.

- Гидроэнергетика – понятно. А при чем тут атомная энергетика?

- В ряде случаев для охлаждения реакторов используется проточная вода. Берется она из реки - и дальше в реку отправляется.

- С водой ничего страшного не происходит?

- Она охлаждает не атомную часть АЭС. Тут все в порядке. Но если температура воды поднимается выше определенного предела, то для охлаждения ее уже нельзя использовать. И желательно остановить атомные электростанции.

ФРАНЦУЗСКИЕ АРГУМЕНТЫ

- Кто в Европе главный пострадавший?

- Франция и ее соседи. По количеству атомных реакторов Франция занимает до сих пор второе место в мире – их у нее почти в полтора раза меньше, чем у США. На третьем месте Китай. Потом мы идем. Во Франции доля атомной энергетики в общей выработке электроэнергии достигает порядка 70%. Это позволяет французам обеспечивать экспорт электроэнергии и обеспечивать подпитку Испании, Португалии, Германии, Великобритании в период, когда им это необходимо.

- Но вот возникли проблемы с ГЭС, с АЭС и с доставкой угля по обмелевшим Дунаю, и Рейну, и Сене...

- Да, с угольными электростанциями – нехватка сырья, и проблемы с гидроэнергетикой, а при этом потребности в электроэнергии растут при сокращении выработки на некоторых видах электрогенерации. Жара третий месяц, охлаждать помещения нужно, потребление резко выросло, у кого-то надо эту электрическую энергию купить: Франция, продай!

- А Франция - в отказ?

- Они говорят: нам самим еле-еле хватает, а поставлять за рубеж мы уже не можем. И в этом плане венгерская АЭС «Пакш» - это некое развитие этой проблемы.

ВЕНГРЫ ВЫЖИВУТ

- «Пакш» впервые останавливают?

- Да, но нам особо волноваться не стоит. В Венгрии «Пакш» обеспечивает 40-45% всей электроэнергии. И при этом объем потребления в Венгрии не очень большой. Порядка 3 тераВатт-часов за месяц. В России потребление - под 1200 тераВатт-часов за год.

- Венгрия может компенсировать закупками у соседей?

- Может, но у тех те же проблемы. Притом не стоит думать, что в Европе уже веерные отключения и рассыпается вся энергосистема. Сейчас у солнечных электростанций выработка на максимальном уровне. Вот у вас атомная генерация выпала - можно поддержать экономику возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Объем этого рынка расширится.

СЕРБАМ НЕСЛАДКО

- А что происходит с НПЗ в Европе?

- В обычное время НПЗ в сербском Панчево получал нефть через морпорт в Хорватии. Из этого порта проложен нефтепровод. И перерабатывает панчевский НПЗ 3-4 миллиона тонн в год. Но после того как были введены санкции против «Газпромнефти», которая владела большей частью этого завода и в целом нефтяной индустрии Сербии, пришлось перестраивать логистику, структуру собственности. Доставка нефти по Дунаю являлась скорее неким форс-мажором.

- Подобным методом пользовались когда?

- Скажем, в 2020 году. Был конфликт между Сербией и Хорватией, не на государственном уровне, а на уровне хозяйствующих субъектов. Осложнилась поставка нефти - и там разные варианты прорабатывались. Поставка по Дунаю - очевидный вариант, как и доставка железнодорожным транспортом. Но это, скорее, вспомогательный маршрут поставок. И вот сейчас даже он становится недоступен. Поэтому приостанавливается работа НПЗ в Панчево.

- Сербия становится более открытой для закупки нефтепродуктов у соседей?

- С конца нулевых годов, когда кризис бахнул, у всех европейских нефтепереработчиков и в Восточной, и в Южной Европе возникли проблемы с загрузкой нефтеперерабатывающих мощностей. А текущие планы ЕС предполагают: мы отказываемся от ископаемого топлива в электроэнергетике, на транспорте, закрываем угольные ТЭС, недобро присматриваемся к газовым электростанциям, их тоже закроем, а с 2035 года запрещаем продажу новых автомобилей на ДВС.

ГРУСТЬ УКРАИНЫ

- То есть, вкладываться в НПЗ европейцам уже смысла нет?

- И модернизировать их как бы никакого смысла не имеет. Притом все надеются, что конкретно их НПЗ будет закрыт последним.

- Украина получала и электроэнергию, и нефтепродукты из Венгрии и Сербии?

- Из Венгрии - электроэнергию, дизель и бензин - из Румынии и Болгарии. Сейчас – да, возникают проблемы...

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