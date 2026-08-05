«Вызываю артиллерию на себя»: Боец с позывным Святой спас свою группу из окружения и выжил после удара из танка

Святой смог вывести товарищей из окружения Фото: предоставлено героем публикации.

В августе 2022 года бойцы Уссурийской 83-й бригады ВДВ держали оборону на Херсонском направлении. Среди них был 27-летний Евгений из Приморья с позывным «Святой». Последние три дня месяца стали для него настоящим испытанием: под огнем противника он взял командование на себя, вывел товарищей из окружения, а затем чудом выжил после прямого попадания танкового снаряда. О событиях тех страшных дней Евгений рассказал в разговоре с KP.RU.

«ВЗЯЛ КОМАНДОВАНИЕ НА СЕБЯ»

29 августа для Святого и его товарищей началось с минометного обстрела. Вскоре к нему добавилась артиллерия – стало понятно: противник начал наступление. Через позиции российских военных сразу с нескольких направлений прорвалась колонна ВСУ.

- Первым, кто вступил в этот бой, был 19-летний мальчишка Николай. Он был пулеметчиком. Наши жизни он оценил выше, чем свою собственную. Дал нам возможность подготовиться, а сам героически погиб в том бою. Для меня это стало ударом. Когда я выносил его тело с позиции, все пытался разглядеть в нем хоть какие-то признаки жизни… А вдруг?

Тем временем к позициям Святого и его товарищей выдвинулись вражеские БМП с пехотой. Однако противник не ожидал, что встретит ожесточенное сопротивление. Бой продолжался считанные минуты, после чего техника начала разворачиваться.

Ночь с 29 на 30 августа выдалась тяжелой. После предыдущих атак никто не сомневался: противник не остановится. Бойцы ждали нового наступления. Утром 30 августа ВСУ вновь попытались прорвать оборону. Атаку удалось остановить благодаря огню артиллерии и дронам. Но для Святого это был особенный день – группа осталась без командира, и командование он взял на себя.

- Волновался, потому что понимал, какая ответственность на меня ложится. Я буквально отвечал головой за ребят. Чтобы было спокойнее, попросил помочь мне бойца Сашу с позывным «Лагерь». Решили, что будем дежурить по очереди, - вспоминает Евгений.

В ту ночь очередь была за «Лагерем». Евгений, наконец, смог немного отдохнуть, но недолго.

- Это утро было самым страшным в моей жизни. Пока я отдыхал, ко мне подбежал Саша и сказал одну фразу: «Походу началось». Это все, что я запомнил. А уже через несколько минут старший товарищ передал мне, что на позиции движется колонна из десяти единиц техники и около двухсот пехотинцев. Едва я успел это осознать, как по нам ударила артиллерия. Сашу ранило. Я постарался убедить ребят, что все мы просто должны делать свою работу. Помню, по нам тогда отработала машина разминирования - ее называют «Змей Горыныч». На минуту мне даже показалось, что на нас сбросили ядерную бомбу.

Святой считает, что его уберег бог Фото: предоставлено героем публикации.

«ТАНК УДАЛОСЬ ОБЕЗВРЕДИТЬ»

Следом на позиции вышел танк. Святой вспомнил, где в окопе лежит РПГ, и бросился за ним. Перед этим успел отдать свой автомат товарищу, тот должен был прикрывать его во время атаки.

- Я подошел максимально близко к танку и начал стрелять по нему. Первые два выстрела попали в заднюю часть. Он остановился, прекратил вести огонь и начал откатываться назад. Я зарядил третий выстрел, и он попал именно туда, куда нужно: между броней и башней. Танк загорелся. Я был так рад, что его удалось обезвредить, что сломя голову понесся к пацанам, чтобы поделиться этой новостью.

Но времени на радость не было. Следом за техникой шла пехота. Противник атаковал волнами - одна группа за другой накатывала на позиции наших военных.

- Их было настолько много, что мои пулеметчики успевали уничтожить пехоту, выпрыгнуть из окопа, подбежать к убитым противникам и из разгрузок, с бронежилетов достать магазины для автомата, а потом вернуться обратно, - говорит он.

Так продолжалось, пока один за другим бойцы не начали подходить к Святому с одной и той же новостью: патроны заканчиваются.

- К тому моменту у нас осталось буквально две ленты - максимум, наверное, по сто патронов на пулемет. Продолжать бой с таким запасом было невозможно, поэтому я решил отвести своих людей на другую точку. Я отходил крайний, перед этим облил нашу позицию бензином – очень уж не хотелось отдавать врагу то, что мы отбили. Ведь мы боролись буквально за каждый метр земли.

Евгений продолжает восстановление, но уже участвует в полумарафонах Фото: предоставлено героем публикации.

«ВЕСЬ ОГОНЬ АРТИЛЛЕРИИ - НА МЕНЯ»

Закрепившись на новой позиции, у Святого появилась буквально минута передышки. Он понимал: бой может закончиться непредсказуемо. Поэтому решил написать другу и попрощаться с близкими.

- Я сказал ему: «Здесь очень жарко. Наверное, это мой последний день. Скажи моим, что я их очень люблю. Что я не боюсь, мне не страшно. Если я погибну, помоги им».

После этого Евгений подошел к Саше - хотел узнать, как тот себя чувствует. И именно в этот момент противник ударил по позиции.

- Нас засыпало землей. Когда я очнулся, увидел, что Саша погиб. Я попросил у него прощения.

Тем временем противник начал окружать группу Святого. Поддержать бойцов было практически некому: наступление шло сразу по всему фронту.

- Понимая критичность ситуации, я решил дать команду на отход и вызвать огонь на себя, чтобы задержать противника. Передал начальнику артиллерии координаты и сказал: «Вызываю весь огонь артиллерии на себя. Весь огонь артиллерии - на меня». Тогда я думал только об одном: о пацанах. Лишь бы они не попали в плен. Но артиллерия отказала в ударе.

«ЭТО АД, ИЗ КОТОРОГО НАМ УДАЛОСЬ ВЫБРАТЬСЯ»

Решение нужно было принимать немедленно. Святой огляделся. Вокруг были сухие поля.

- Тогда я понял, что единственная возможность вывести ребят из этого котла - поджечь поля. Тогда поднимется дым, и мы сможем остаться незамеченными, - вспоминает он.

Так и сделали. С помощью выстрелов из РПГ подожгли поле и начали отход по направлению к тыловым позициям. 800 метров – это расстояние бойцам предстояло преодолеть по открытой местности.

- Когда мы оказались на безопасном расстоянии, я оглянулся назад и увидел, будто позади нас остался ад, из которого нам чудом удалось выбраться.

Противник продолжал двигаться вперед, и теперь задача была - остановить его. Группа разделилась. Святой с частью людей вскоре заметили УАЗ другого подразделения. В машину набились девять человек.

- Мы сели в эту «буханку». Все, что я помню: мы выехали со двора, повернули налево, проехали буквально пару метров, а дальше - темнота.

По машине прямой наводкой ударил танк. Евгений очнулся уже на земле. Вокруг было темно, он ничего не понимал и практически не мог дышать.

- Я пришел в себя, трогаю свое лицо и понимаю, что там, где должны быть нос, рот, - просто огромная рана. И это мягко сказано. Было практически невозможно дышать, потому что я истекал кровью.

Несмотря на тяжелейшее ранение, Евгений продолжал идти. И именно тогда произошло то, что он до сих пор не может объяснить. Ему вдруг привиделся его дед, которого уже не было в живых.

- Он будто стоял немного позади меня, хлопал по плечу и говорил: «Все, хватит, Женек. Повоевал. Пойдем со мной». Я сказал ему, что никуда с ним не пойду. Меня дома ждут.

Куда именно он шел, Святой уже не понимал. Просто продолжал двигаться вперед. При этом в голове оставалась одна мысль - не попасть в плен, поэтому при себе держал гранату. Как он дошел до своих, не понял. Ноги будто сами привели его к товарищу с позывным «Лимон». Там ему оказали первую помощь и вызвали эвакуацию.

Ранение оказалось крайне тяжелым. Основной удар пришелся на челюстно-лицевую область, пострадала средняя треть лица. По телу также были осколочные ранения.

Боец уже прошел через множество операций Фото: предоставлено героем публикации.

- В такой ситуации обычно шанс выжить – ноль процентов. Все, кто находился в той машине, погибли. Я до сих пор не могу дать себе ответа, почему именно я выжил. Наверное, бог уберег. Решил, что я еще для чего-то нужен. Я очень верующий человек. У меня даже есть татуировка с крестом и ликом святых. Из-за моей веры мне и дали такой позывной - Святой.

Восстановление Евгения продолжается до сих пор. За спиной у него уже около 20 операций.

- Сейчас я нахожусь на одном из этапов реабилитации. В целом все в порядке, но еще потребуется около пяти операций. На данный момент я не уволен из рядов Вооруженных сил, сам изъявил желание остаться. Со здоровьем тоже все хорошо. Бегаю полумарафоны.