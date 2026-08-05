В России разработан ГОСТ против токсичных сотрудников и бессмысленной работы: как стать идеальным шефом и куда жаловаться

ГОСТ Р ИСО 45003-2026 «Менеджмент безопасности труда и охраны здоровья. Психологическое здоровье и безопасность на рабочем месте» перечисляет, с какими негативными факторами могут сталкиваться сотрудники на работе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Оказывается, начальство не только ставит задачи, устраивает нагоняй и платит зарплату. Работодатель еще и несет ответственность за физическое и психологическое здоровье своих работников — об этом прямо говорится в новом ГОСТе, который вступит в действие с 1 февраля 2027 года.

Свежо, да? Мы привыкли, что ГОСТы устанавливают стойкость пены на пиве, кислотность сырка и высоту унитаза над уровнем пола. А тут — психология. Но оказывается, и такую тонкую материю тоже можно стандартизировать.

«Психосоциальные опасности все чаще признаются в качестве серьезных проблем для здоровья, безопасности и благополучия на работе, - говорится в новом ГОСТе. - Негативные последствия для работников могут включать сердечно-сосудистые заболевания, диабет, тревожность, депрессию, нарушение сна, снижение удовлетворенности работой, приверженности и производительности».

Не очень понятно, приверженности чему имели в виду авторы документа. В нем вообще много явно сырых формулировок, но это и подкупает: видно, что люди писали искренне, от души, поэтому волновались, пропускали слова и путались в управлении и согласовании. Им бы редактора хорошего — цены бы их документам не было.

Негативные факторы, которые нужно устранить - работа с агрессивными или расстроенными людьми, межличностный конфликт, травля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ну да ладно. Новый документ (официальное название - ГОСТ Р ИСО 45003-2026 «Менеджмент безопасности труда и охраны здоровья. Психологическое здоровье и безопасность на рабочем месте») перечисляет, с какими негативными факторами могут сталкиваться сотрудники на рабочем месте. Это, например, работа с агрессивными или расстроенными людьми, межличностный конфликт, травля, в том числе с использованием соцсетей, оскорбления, угрозы и даже нападения. А также обзывательства, оскорбления и запугивания, неоправданная публичная критика, злонамеренные слухи и сплетни. К негативным факторам отнесены и такие вполне обычные с точки зрения среднестатистического трудоголика вещи, как «постоянное соблюдение сроков, работа с перегрузкой или недозагрузкой, негибкий график». А еще - «фрагментарная или бессмысленная работа». Не говоря уже об отсутствии «поддержки со стороны начальства и коллег».

Интересно, что разработчики идеальной организации отметили в качестве негативного фактора не только недостаточное продвижение по службе, но и чрезмерное. Видимо, речь о том, чтобы не было в коллективах любимчиков.

Чтобы людям на работе было комфортно, руководство организации должно «демонстрировать лидерство, защищать работников от репрессий за сообщения об инцидентах». Это, видимо, о том, что работник может пожаловаться гендиректору на начальника отдела.

А дальше — вообще остросюжетный детектив. Новый документ предписывает руководству компаний «информировать о том, каким образом будут защищены осведомители, потерпевшие, свидетели и те, кто поднимает вопросы о психосоциальном риске на рабочем месте». Хочешь пожаловаться на скандальную сотрудницу, но боишься связываться — не боись! Пойдешь по программе защиты свидетелей.

Начальство должно защитить тех, кто поднимает вопросы о психосоциальном риске на рабочем месте Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для того, чтобы держать руку на пульсе внутренних отношений, администрации нужно регулярно проводить внутренние аудиты. Правда, в документе не говорится, что за подразделения должны отвечать за внутренний микроклимат: отделы кадров, службы безопасности, приглашенные психологи. Но очень может быть, что вскоре на проходных рядом с названием предприятия будет красоваться табличка «Трудовые отношения соответствуют ГОСТу такому-то».

- В ГОСТе собраны реально существующие в трудовых коллективах проблемы — межличностные отношения, профессиональное выгорание, непонимание работником собственных задач и перспектив, — прокомментировал KP.RU эксперт по трудовым отношениям психолог Гарри Мурадян. - Конечно, пускать такие вещи на самотек — это себе в убыток. Руководство должно следить за нормальными внутренними отношениями, информировать сотрудников о том, как их труд помогает компании развиваться. Самая больная тема — это межличностные отношения: скандальный коллега доставляет больше неприятностей, чем непонимание сотрудником своих профессиональных задач. И тут нет универсальных рецептов: на стройке может и ругань, и мат-перемат, потом все выдохнут и лучшие друзья. А в офисах такое обращение — душевная травма.

Но не сам же руководитель должен разруливать конфликты?

- По идее, этим должны заниматься отделы кадров, но, как правило, у них много административной работы, им не до душевных терзаний отдельно взятого сотрудника, - говорит Мурадян. - В крупных подразделениях есть службы по внутренним коммуникациям, которые как раз этим и занимаются. И не обязательно там должны работать психологи. Скорее, просто достаточно чуткие люди, которые умеют выражать свои мысли в текстах. Это очень важно, потому что им приходится писать много докладных записок «наверх», чтобы руководство принимало меры.

Как ГОСТ будет реализовываться на практике, пока неясно. С одной стороны, ГОСТ в России не является обязательным к исполнению. С другой, следование ГОСТу повышает доверие потребителей.

- Зафиксировать, что организация действительно в своей работе следует этому ГОСТу, а не просто так табличку повесили, может, например, инспекция Роструда, - говорит Мурадян. - Соответствующие обязательства могут быть закреплены в коллективном договоре и других документах компании.

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