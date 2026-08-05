Зеленский снова обвинил союзников в том, что у него нет ракет: в ответ Макрон пообещал морально поддержать Украину

Ответ на обвинения союзников в отказе поставлять ракеты Зеленский уже получил. Что неудивительно, от президента Франции Эммануэля Макрона Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима жидобандеровец (определение Коломойского*) Владимир Зеленский после сегодняшнего российского ночного ракетного удара, в ходе которого украинская ПВО не сбила ни одной русской ракеты, провел срочное совещание с руководителями силовых структур по этому поводу и чуть не расплакался в своем ТГ-канале, обвинив своих союзников в том, что Киеву нечем защититься от российских ракет.

- Определили порядок дополнительных шагов для защиты объектов инфраструктуры в Украине. В этом году, к сожалению, значительно сократилось снабжение антибаллистики от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое, если сравнивать с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем времени, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года, - заявил «просроченный» и констатировал. - Ракеты у партнеров есть. Важно, чтобы все же были и необходимые политические решения по поставкам и ускорению производственных процессов, в частности локализации в Украине. Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни.

Вот ведь гады какие - ракеты у них есть, а ему, Зеленскому, они их не дают. Для себя что ли берегут? Зачем им ракеты, когда их не хватает у Киева? Правда, «просроченный» тут же спохватился и предложил вариант хоть как-то помочь ему.

- Важно, чтобы санкции от партнеров против России усиливали наше дальнобойное влияние. Будем говорить об этом с ключевыми государствами. Есть вещи, которые стоит реализовать дополнительно в санкционной политике. Спасибо всем, кто помогает! – привычно «подякувал» ну очень «вдячный» украинский попрошайка.

Кстати, очевидно, поняв, что «коалиция желающих», то есть охочих до Украины все больше напоминает подыхающую расползающуюся на пляжном песке медузу, «просроченный» поделился новой идеей, как попробовать снова собрать всех разочаровавшихся в нем и Украине под свои знамена. Он анонсировал создание «Карпатской международной инициативы».

Зеленский снова обвинил союзников в том, что у него нет ракет Фото: REUTERS.

- Карпатская инициатива — это страны, которые связаны между собой не только геополитически, не только по-соседски. Это страны, у которых есть экономический и интерес к безопасности, которые связаны прекрасными Карпатами, - заявил «просрочка» и объяснил, что это будет объединение государств, которые не хотят передавать оружие ВСУ, но готовы работать с Украиной в гуманитарной и экономической сфере.

Лысые Карпаты с украинской стороны – давно уже не являются «прекрасными», и вряд ли кто из прикарпатских стран готовы повестись на очередное «дайте денег!» от «просроченного» на гуманитарные цели под его «честное благородное слово». Лучше бы сразу просил на «детей», как Остап Бендер, организовавший «Союз меча и орала» под заклинания: «Отовсюду мы слышим стоны!»

Ответ на обвинения союзников в отказе поставлять ракеты украинский «просроченный» попрошайка уже получил. Что неудивительно, от президента Франции Эммануэля Макрона. От кого же еще после такого количества жарких объятий при встречах, эротических обжиманий и похлопываний друг друга (или партнер партнера- ?) по спине и пониже? Только это был не тот ответ, на который надеялся обиженный «просрочка».

- В Киеве и его окрестностях Россия в очередной раз решила нанести удар по мирному населению. Эта политика террора, осуществляемая с помощью ракет и дронов, неприемлема. Каждая новая атака подтверждает очевидную истину — Россия должна понести наказание за свою агрессию и ответить за свои преступления, - заявил Эммануэль. - Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию. Евросоюз и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию, в том числе посредством новых санкций.

Все-таки не зря президент Франции носит такое киноэротичное имя. Мог бы сказать прямо и коротко – ни денег, ни ракет нет, крепитесь, мон шер ами, мысленно с вами. А он тут целое представление из предварительных ласк устроил.

* - внесен в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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