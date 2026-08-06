Хвостами машут, ушами шевелят: кошки изъясняются в основном «жестами». Как их понять?

Поднимая хвост трубой, кошка ждет чего-то хорошего. Фото: Alexandra Giese/Shutterstock/Fotodom

Кошки понимают человеческую речь – ну почти. Как минимум, они осмысленно реагируют на собственные имена. Японские ученые из Токийского университета (University of Tokyo) доказали это своими экспериментами, «поговорив» в общей сложности с 78 питомцами.

Кошкам давали прослушать несколько очень похожих слов, из которых кличкой было одно. Скажем, Мурка могла услышать: «Турка, Бурка, Мурка, Дурка, Шурка» - созвучные слова одной длины и с одинаковым ударением.

Потом ученые, обращаясь к кошке, «смешивали» ее кличку с кличками других кошек – тех, которые проживали вместе с ней. Экспериментаторы проделывали то же самое разными голосами — кошек «звали» не хозяева, а совершенно незнакомые им люди.

Более половины участниц экспериментов реагировали исключительно на свою кличку. А на созвучные слова не реагировали. Откликаясь, кошки шевелили ушами, поворачивали головы. А то и просто подходили к зовущему.

И самое удивительное: из нескольких кошек, находившихся рядом, откликалась лишь та, чье имя звучало. Остальные, что называется, и ухом не вели.

Вывод ученых: кошки понимают, что обращаются именно к ним, не путают созвучные слова, отличая среди них свою кличку.

Эй, я к вам обращаюсь!

Живя рядом со своими питомцами, гуляющими сами по себе, люди научились их понимать. Пусть от части. Методом проб и ошибок, на основе многовековых наблюдений, экспериментов ученых, опыта ветеринаров и в результате обмена мнениями, стало понятно: кошки «выражаются» главным образом посредством своего тела или отдельных его частей – ушей и хвоста. Иногда сопровождают свою «пантомиму» теми или иными звуками.

Кошки индивидуальны, но есть в их поведении и универсальные паттерны – схожие способы проявления своих желаний и намерений. В KP.RU собрали наиболее часто употребляемые «выражения»:

1. Кошка делает вам «массаж» передними лапками

Радуйтесь, питомец демонстрирует свою любовь, доверие и привязанность. Ритуал, как объясняют ветеринары, называется «молочный шаг» и уходит корнями в кошачье детство. Родившись, еще слепой котенок стимулировал выработку молока, топча животик своей мамки. «Массажируя» аналогичным образом вас, взрослая кошка словно бы отождествляет с ней — мамой-кошкой — хозяина или хозяйку.

Помимо выражения чувств, «массажистка» оставляет на человеке свои феромоны, которые выделяются из подушечек лапок. Тем самым она метит наиболее близкого ей человека. Чтобы другие кошки знали, если что.

2. Вылизывает себя

Кошка «умывается» в гигиенических целях? Не всегда. Бывает, что она таким образом себя успокаивает после пережитого волнения. В любом случае не стоит ей мешать.

3. Держит хвост «трубой» - вертикально вверх. Или изгибает его «крючком». Или плавно двигает

Кошка рада – либо вам, либо чему-то своему. У нее хорошее настроение, она готова воспринимать ласки, играть и резвиться.

4. Дергает хвостом. Может бить им об пол

Кошка раздражена или злится. Чем быстрее движения, тем сильнее животное раздражено.

5. Вращает хвостом

Кошка демонстрирует, что готова защищаться. Может поцарапать.

6. Поджимает хвост

Кошку что-то напугало. Или она выражает свою покорность.

7. Поворачивает уши

«Вперед смотрящие» уши свидетельствуют о том, что кошка спокойна. Дергая ушами, поворачивая их в стороны, а то и вовсе разворачивая назад, животное к чему-то прислушивается, выражает тревогу и нервозность. Тем самым чаще всего кошка «просит» чтобы ее оставили в покое.

Прижимая уши, кошка злится. Или она сильно напугана. Не пытайтесь её погладить в таком состоянии – дискомфорт животного только усилится.

8. Опрокидывается на спину, открывая животик

Толкования два: кошка может демонстрировать доверие и «предлагать» почесать ей пузико. Или, наоборот, вы «достали» её своими ласками – кошка приготовилась отбрыкиваться от вас всеми четырьмя лапами.

9. Топорщит шерсть дыбом, выгибая спину дугой

Уй, боюсь-боюсь! Фото: bonilook/Shutterstock/Fotodom

Кошка сильно испугана. Как правило, она реагирует так на собак, пытаясь, в свою очередь, их напугать. Часто шипит при этом. Распушает еще и хвост.

10. Крутится на кухне, сидит у пустой миски, трется мордочкой и боками о ваши ноги. Настойчиво при этом мяукает. Будит по утрам.

Кошка хочет есть. Это – когда просыпается. А укладываясь вместе с вами в вашу постель, кошка демонстрирует, что ей там комфортно – ну, прям очень комфортно. Именно с вами. Любящие хозяева не прогоняют питомцев, которые пристраиваются даже в непосредственной близости - на подушке.

11. Утробно «орет», прижимается к полу, приподнимая зад и отводя хвост в сторону. Трется о разные предметы

Тут не спутаешь - кошка хочет кота.

12. Топорщит вперед усы - вибрисы.

Кошка чем-то заинтересовалась – чаще всего каким-то предметом, «вкусняшкой» или новым для себя запахом. Собирается тщательно принюхаться. Может замереть, приоткрыв рот.

13. Избегает прикосновений.

Кошка, которая перестала радоваться привычным ласкам, скорее всего, заболела. Несите её к ветеринару.

КСТАТИ

И слов не надо: улыбнитесь кисе, но особенным образом – по-кошачьи

Британские зоопсихологи из Университета Сассекса (University of Sussex) и Портсмута (University of Portsmouth) в свое время выяснили: кошки, даже совсем чужие, лучше всего реагируют не на банальные «кис-кис-кис», а на так называемые кошачьи улыбки. Увидев нечто подобное на человеческом лице, они охотнее идут на контакт. А то и вовсе начинают активно демонстрировать свое расположение.

Чтобы улыбнуться по-кошачьи, нужно несколько раз неторопливо зажмуриться – то есть, сузить глаза и медленно-медленно поморгать. Довольные и приветливые кошки именно так и делают. По сути, улыбаются. По-своему.

Улыбаясь, кошка прикрывает глаза и жмурится.

В обезоруживающей силе кошачьих улыбок - в исполнении людей – ученых убедили эксперименты, которыми руководила профессор Карен МакКомб (Karen McComb). Её подопытными в общей сложности стали 45 кошек, которым «улыбались» сначала их собственные хозяева, а потом и совсем незнакомые люди. В подавляющем большинстве случаев мурзики и барсики охотнее откликались на призывы тех, кто им щурился, то есть, улыбался, по их понятиям. Кошки улыбались в ответ и подняв хвосты шли к протянутой им руке. На нейтральные выражения лиц реагировали хуже. И совсем не радовали кошек наши человеческие улыбки – когда мы чуть оскаливаемся.

О полученных результатах экспериментаторы рассказали в журнале Scientific Reports.

В чем смысл кошачьей улыбки? Для самих кошек? Точных ответов на эти вопросы до сих пор нет. Есть лишь предположения. Возможно, кошки жмурятся, чтобы отвести пристальный взгляд, который представители животного мира воспринимают, как правило, враждебно. Не исключено, однако, что кошки начали жмуриться уже в процессе тесного общения с людьми. Заметили, что людям это нравится, что «улыбнувшись», можно рассчитывать на некое вознаграждение. Или хотя бы на ласку. И стали пользоваться. Кошки ведь хитрые.

Кстати, Карен МакКомб – известная в научном мире этолог — специалист по изучению поведения животных во взаимодействии с людьми. Проще говоря, «кошатница» по своему профилю. Это она в свое время обнаружила у кошек тайное оружие. А именно выделила из их мурлыканья звуки высокой частоты - от 220 до 520 Гц, которые кошки «включают» лишь тогда, когда им от людей что-то очень нужно. Чем выше частота, тем больше им нужно. Например, поесть или погадить в свой туалет. Или чтобы погладили. Или поиграли.

Улыбнись мне, потом я тебе, потом вместе мы улыбнемся. Фото: Yuri Tuchkov/Shutterstock/Fotodom

Подробнее об этом в нашем материале.

А вот ругать кошек, равно как хвалить или пугать, если питомцы вас не видят, бессмысленно.

- Пустая трата времени – не поймут, - считают итальянские этологи. Недавние эксперименты, когда кошкам давали прослушать обращения, «окрашенные» страхом, гневом, радостью и грустью, показали: кошки реагируют на эмоциональные голоса чаще, чем на нейтральные. Но сами эмоции питомцы более-менее различают лишь тогда, когда видят выражение лиц обращающихся к ним людей.

Узнайте, кто вы вашей кошке - раб, друг или заботливый родитель, из нашего материала.

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