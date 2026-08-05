«Романовы: Преданность и предательство» - кто бы рядом с последним русским императором, а кто его предал

Общероссийская премьера картины состоится 24 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На киностудии «Мосфильм» состоялся закрытый показ исторического байопика режиссера Василия Чигинского «Романовы: Преданность и предательство».

Фильм снят по книге тюменского писателя Сергея Козлова, которая вышла в издательстве «Комсомольская правда» и стала бестселлером. По жанру это исторический роман, политический детектив о событиях начала ХХ века. Это не только биография, рассказ о частной жизни царственной семьи Романовых, но и исторические хроники о том, что предшествовало Первой Мировой войне. И далее - убийство эрцгерцога Фердинанда, покушение на старца Григория Распутина, война, события Февральской революции, отречение от престола Николая II, ссылка и расстрел царской семьи. Временной промежуток - 1912 -1918 годы. В фильме играют прекрасные актеры: Виталий Кищенко (Николай II), Ксения Кутепова (императрица Александра Фёдоровна), Иван Колесников (Михаил Романов). В роли Григория Распутина – Дмитрий Дюжев. Появляются и вымышленные персонажи. Например, мастер политической игры, британский шпион Бергмайер, его играет Сергей Яценюк.

На киностудии «Мосфильм» состоялся закрытый показ исторического байопика режиссера Василия Чигинского «Романовы: Преданность и предательство» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Первом канале выйдет 12-серийная телевизионная версия, более развернутая, в ней появятся и другие сюжеты, и персонажи. Над картиной и сериалом их создатели работали пять лет.

Съемки проходили не только на «Мосфильме». Было много натурных локаций, например, в Царском Селе, в Александровском дворце — в реальном кабинете, спальне и гостиной Николая II. В доме-музее семьи Романовых в Тобольске, где они провели девять месяцев ссылки. Сцены пребывания в ссылке великого князя Михаила Александровича снимались в Перми на фоне памятника архитектуры — отеля «Королёвские номера» и дома купца Мешкова. По реке ходил (в сцене перевозки царской семьи в Тобольск) теплоход «Русь» той же серии, что и судно, перевозившее Романовых.

В павильонах «Мосфильма» были сняты ключевые интерьерные сцены: Зеркальная комната Юсуповского дворца, где Распутин будто бы увидел свою скорую смерть. Кстати, зрители увидят новую версию убийства Распутина, основанную на документах, которые были обнародованы британской разведкой в 2018 году. «Эти документы не только подтверждают причастность британских спецслужб к убийству Распутина, но и проливают свет на многие события, связанные с причинами Первой Мировой войны. Мы снимали художественный фильм на основе документальной правды. Раз в сто лет в истории всё повторяется. Наша картина в некотором смысле – фильм-предупреждение. Много параллелей с сегодняшним днем», - рассказал продюсер Олег Урушев.

Продюсер Олег Урушев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По мнению историков, и события, и детали в фильме показаны достоверно. Хотя наверняка найдутся «узкие специалисты», которые придерутся к виду пуговицы на мундире, или к размеру погон и аксельбантов. Но обычных зрителей захватит сюжет. И возможно, после просмотра картины они проявят интерес к русской истории.

В создании фильма принимал участие иеромонах Игнатий (Шестаков).

- Это очень полезный фильм. Продюсер Олег Урушев, с которым мы давние друзья, попросил меня прочитать сценарий и высказать свое мнение, - рассказал нам отец Игнатий. – И я по мере сил консультировал. Поэтому рад, что получилась нужная сегодня картина, особенно для молодежи. Фильм в первую очередь просветительский. Он дает исторические знания (отец Игнатий – историк по образованию – Ред.). И хотя это художественное произведение, многие специалисты, отмечают его достоинство как исторического документа.

В создании фильма принимал участие иеромонах Игнатий (Шестаков) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Тем и отличается художественное произведение от документов, что оно эмоционально воздействует на зрителей. Трагедия царской семьи, её расстрел, должны вызывать глубокое сострадание...

- Безусловно. И всё же в фильме удалось показать Николая II не столько мучеником и страдальцем, сколько серьезной, сильной исторической личностью. Это важно.

Среди первых зрителей, увидевших картину «Романовы: Преданность и предательство» был Сергей Сергушкин, старший научный сотрудник Государственного исторического музея. Он поделился своими впечатлениями:

- Традиция служения Отечеству была в приоритете у Романовых, но, как и в любой семье, были и в их семье разногласия, в том числе политические. Одни - либералы, другие - консерваторы. Они по-разному представляли будущее России. Каждый руководствовался своей логикой и своей правдой. Эти разногласия показаны в фильме. Великий князь Михаил Александрович после отречения Николая II не принял власть. Почему? Не потому что он был предателем интересов семьи. Он, как и его брат, не хотел допустить братоубийственной гражданской войны. Но своим решением он подтолкнул страну к этой войне. Если бы знать...

Закрытый показ сериала «Романовы: Преданность и предательство» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Авторы фильма потрудились максимально точно воссоздать эпоху. Они добавили вымышленных персонажей, так как фильм художественной, но их появление не противоречит истории.

- Вы тоже увидели параллели с нашей действительностью?

- Безусловно, их множество. И тема глобального военного конфликта, в который вовлечены разные силы и страны, и внешнее давление, которое оказывалось на Россию в начале ХХ века, и те трудности, с которыми встретилась русская монархия и, возможно, встречается современное руководство Российской Федерации, чтобы добиться победы в военном конфликте и удержать стабильность в стране. Параллели есть, главное, чтобы они вовремя обрывались. Чтобы мы увидели благополучное завершение конфликта. А не крушение государства, всех институтов власти, которое произошло после Февральской революции.

Сергей Сергушкин, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вокруг картин об истории нашего Отечества всегда возникает дискуссия. Но без знания истории, своего прошлого, невозможно понять те процессы, которые происходят в настоящем.

Общероссийская премьера картины состоится 24 сентября.