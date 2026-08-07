Новый тренд ответственных работодателей в России: компании помогают сотрудникам растить детей

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Оплата детсада ребёнку, выплаты к 1 Сентября на сборы детей в школу и «премии» за новорождённых — такой набор мер соцподдержки ещё несколько лет назад выглядел скорее исключением. Сегодня такие программы появляются у всё большего числа крупных российских компаний. Одной из них стал СИБУР, который ввёл корпоративный семейный капитал в размере 1 млн рублей. Представители компании объяснили, почему необходимо выстраивать комплексную поддержку семей.

Причин сразу несколько. Во первых, дефицит квалифицированных кадров в экономике в целом заставляет компании бороться не только за привлечение специалистов, но и за их долгосрочное удержание.

Во вторых, работодатели всё чаще смотрят на сотрудника не только как на профессионала, но и как на человека со своими жизненными планами. Решение о рождении ребёнка, покупке жилья или возвращении на работу после декрета напрямую влияет и на карьеру, и на стабильность коллектива.

Наконец, государство открыто призывает бизнес включаться в решение демографических задач, рассматривая работодателей как одного из ключевых партнёров в решении этих задач.

«Золотой стандарт корпоративной поддержки демографии»

Так называется набор рекомендаций для работодателей. Его создали представители госорганов совместно с представителями бизнеса. Появился он в этом году.

В основе инициативы лежит идея: корпоративная поддержка должна сопровождать семью на разных этапах жизни, а не ограничиваться одной выплатой. Документ предлагает компаниям создавать комплексные программы поддержки сотрудников с детьми: корпоративный семейный капитал, дополнительные оплачиваемые выходные, семейно ориентированный график работы, помощь с оплатой детских садов, образовательные программы для детей, добровольное медицинское страхование и другие меры.

Пока такие программы есть далеко не у всех. По данным разработчиков стандарта, около 120 компаний заявили о готовности использовать его рекомендации, однако крупный бизнес пока только начинает их внедрять.

Миллион как часть комплексной программы

Одной из компаний, делающей ставку именно на комплексный подход, стал СИБУР. В июле компания объявила о введении корпоративного семейного капитала в размере 1 млн рублей. Выплачивать его будут при рождении или усыновлении третьего и каждого последующего ребенка. Рассчитывать на него смогут сотрудники, которые отработали в структурах холдинга не меньше двух лет.

Как и с государственным маткапиталом, авторы инициативы добавили своего рода защиту от обналичивания. Средства предполагается направлять на конкретные цели: покупку жилья, выплату ипотеки, образование детей, медицинские услуги, ремонт жилья или покупку авто. Так что в целом набор получился даже больше, чем у обычного маткапитала. Деньги будут перечисляться на специальный счет, а порядок их использования будет закреплен корпоративным положением.

— Рождение ребенка – это радостное и одновременно ответственное событие, которое меняет жизнь всей семьи. С увеличением числа детей особенно возрастает значимость удобства и предсказуемости во всех аспектах: от комфортного периода декретного отпуска до спокойного и плавного возвращения к работе. Мы в СИБУРе смотрим на поддержку сотрудников в долгосрочной перспективе, поэтому осознанно внедряем решения, которые помогают семьям чувствовать уверенность в будущем и легче проходить ключевые жизненные этапы. Корпоративный семейный капитал – одна из таких мер, реализуемая в рамках «Золотого стандарта» поддержки демографии и направленная на повышение благополучия многодетных семей, — рассказал управляющий директор по организационному развитию и производственной системе СИБУРа Данил Рассказов.

В компании объясняют: сегодня на рынке труда сотрудники ценят не разовое поощрение, а комплексную систему мер поддержки. Поэтому в соцпакет добавили матпомощь при беременности, рождении или усыновлении детей, выплаты многодетным, возможность компенсации детсадов. При этом работникам важна не только финансовая составляющая. Поэтому меры дополнили программами психологической поддержки, помощью в подготовке к ЕГЭ, санаториями. В компании раскрыли, что на всю «социалку», связанную с поддержкой материнства и детства, уходит около 1,2 млрд рублей ежегодно. Введение корпоративного семейного капитала потребует дополнительно порядка 200 млн рублей в год.

Поддержка семьи становится новой нормой

Корпоративные программы поддержки родительства перерастают в заметный тренд. В группе компаний «Арнест» действует программа «Формула семьи». Она предусматривает выплаты 500 тысяч рублей — за первого, 750 тысяч — за второго и 1 млн рублей — за третьего и каждого последующего. Для получения выплаты один из родителей должен непрерывно проработать на предприятии не менее года.

На предприятии «Кемеровский Азот» действует программа «Наши дети». Миллион рублей выплачивается при рождении или усыновлении ребенка, а если в семье одновременно появляется несколько детей, выплата предоставляется на каждого из них. При этом компания устанавливает дополнительные требования: непрерывный стаж одного из родителей должен составлять не менее трех лет, а после получения выплаты сотрудник обязуется отработать на предприятии еще пять лет.

Транспортно-логистический холдинг «Дело» также выплачивает сотрудникам 1 млн рублей при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Одно из условий программы – все трое детей должны родиться или быть усыновлены в период работы родителей в компании.

Развивают собственные программы поддержки многодетных семей и крупнейшие государственные корпорации. В частности, Росатом предусматривает дополнительные выплаты на погашение ипотеки после рождения третьего ребенка, а Ростех также внедряет меры поддержки многодетных сотрудников.

Такое разнообразие программ вполне закономерно: единых требований к корпоративным льготам сегодня нет, и каждая компания самостоятельно определяет условия, размеры выплат и круг получателей. При этом сам факт того, что работодатели начинают включать поддержку семьи в корпоративную политику, эксперты считают важной тенденцией последних лет.

— Мы наблюдаем важную трансформацию самого понятия бренда работодателя. Если раньше он строился преимущественно вокруг карьерных возможностей, уровня дохода и профессионального развития, то сегодня все большую роль играет качество заботы о человеке. Меняются приоритеты сотрудников и соискателей, при выборе места работы растёт значимость "мягких" факторов - культуры, отношений, атмосферы, благополучия. Люди сравнивают компании, задавая вопросы не только о зарплате и карьере, но и об условиях, в которых можно создавать семью, воспитывать детей и планировать будущее. Такие программы становятся маркером зрелости работодателя и формируют долгосрочное доверие со стороны действующих сотрудников и кандидатов, — отмечает директор бренд-центра HH.ru Нина Осовицкая.

Ставка на семью

Корпоративные программы развиваются параллельно с государственной системой поддержки семей. Сегодня родители могут рассчитывать на федеральный материнский капитал, пособия по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком, налоговые льготы, помощь при погашении ипотечного кредита, а также региональные меры поддержки. Их объем существенно различается. Например, в Нижегородской области размер регионального маткапитала достигает 1 млн рублей, в ЯНАО семейный капитал на третьего ребенка составляет 500 тыс. рублей, а в большинстве регионов страны региональные выплаты находятся в диапазоне от 50 до 200 тыс. рублей.

Эксперты считают, что именно сочетание государственных и корпоративных мер способно дать наиболее заметный эффект: государство формирует базовые гарантии, а бизнес помогает учитывать жизненные обстоятельства конкретной семьи. Судя по тому, как быстро расширяется перечень корпоративных программ, эта практика в ближайшие годы, скорее всего, станет одной из ключевых тенденций российского рынка труда.