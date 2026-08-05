Божена Рынска подтвердила, что Федор Бондарчук встречается с Викторией Исаковой

Федор Бондарчук и Виктория Исакова. Фото: Екатерина Литвинова и Агентство "Москва".

Слухи о том, что Федор Бондарчук после развода с Паулиной Андреевой снова счастлив в отношениях, появились несколько месяцев назад. Говорили, что 59-летний режиссер встречается с 49-летней актрисой Викторией Исаковой. Год назад Виктория похоронила мужа, режиссера Юрия Мороза.

И вот теперь их роман подтвердила блогер Божена Рынска. После начала СВО журналистка уехала из России и теперь живет в Латвии. Но, по словам Божены, у нее остались надежные источники информации в Москве.

«А кстати, роман Феди Бондарчука с Викторией Исаковой и мои инсайдеры подтвердили. Они в гости вдвоем ходят, там вполне себе отношения. Если Федя опять с кем-то не *** (изменит – Ред.) по случаю и не испортит все», - сообщила Рынска в своем блоге в соцсетях.

Таким образом Божена, вероятно, решила намекнуть на возможную причину расставания Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. В мае этого года супруги окончательно оформили развод. Его инициатором стала актриса: в конце апреля она подала иск в суд, а после майских праздников их развели.

Андреева объявила о расставании с Бондарчуком в марте 2025 года. Супруги почти год тянули с официальным расторжением брака, но в итоге все-таки поставили точку в своих отношениях. Они совместно воспитывают сына Ивана.

В мае режиссер развелся с актрисой Паулиной Андреевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Ходили слухи, что их развели разные взгляды на жизнь. Знакомые пары говорили, что Паулина – домоседка, а Федор любит шумные вечеринки. Из-за этого их жизненные ритмы стали не совпадать. В итоге Андреева решила уйти. Режиссер до последнего надеялся вернуть любимую жену, но не вышло.

В марте 2016 года Федор развелся с первой женой - моделью Светланой Бондарчук. Они были вместе больше 25 лет, в этом браке родились двое детей. Светлана уверяла, что их развод случился не из-за Паулины Андреевой, с которой у Бондарчука тогда начался роман, а по другим причинам.

Муж Виктории Исаковой Юрий Мороз ушел из жизни в июле 2025 года. Известный режиссер скончался в 68 лет после длительной борьбы с онкологией – у него был рак поджелудочной железы. Теперь Виктория одна воспитывает дочь – 11-летнюю Варвару.

Недавно стало известно, что Паулина Андреева тоже начала новые отношения. По слухам, у актрисы роман с 34-летним девелопером Андреем Суторминым.