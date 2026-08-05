Зеленский, раз оседлав тему «недодачи», союзниками Киеву ракет к ЗРК «Пэтриот», решил не слезать с нее Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, раз оседлав тему «недодачи», союзниками Киеву ракет к ЗРК «Пэтриот», решил не слезать с нее, а выжать досуха все, что только возможно. Про уменьшение поставок в нынешнем году этих поставок в три раза он рассказал на совещании с силовиками и в отчете о нем в своем ТГ-канале. Но поднял после этого эту же тему на заседании СНБО Украины, причем дополнил свой рассказ такими «оригинальными» подробностями и нюансами, что уже и соратникам «просроченного», и его зарубежным кураторам впору высылать добрых, но сильных людей в белых халатах и не специальном транспорте.

- С начала 2026 года Украина начала получать примерно в три раза меньше антибаллистических ракет для защиты нашего государства. Это было, безусловно, — от присутствующих, я имею в виду руководителей общин, городов, — не зависит, это правда. Связано это было прежде всего с войной, или сегодня уже справедливо сказать — с боевыми действиями и войной на Ближнем Востоке, - рассказал Зеленский присутствовавшим на заседании. - По крайней мере, такую официальную причину мы получали от наших партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, ну и от европейских партнеров. Их участие на Ближнем Востоке было минимальным. Но тем не менее, в предыдущие годы они давали Украине антибаллистические ракеты, прежде всего, для наполнения наших Patriot и других систем ПВО.

После чего «просрочка» сделал паузу и сказал самое главное.

- Понимая такой большой дефицит, я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой, - Зеленский еще немного подумал и добавил. - На мой взгляд, и не без этого. Мы понимаем, что это серьезный вызов.

«Просрочка», как всегда, почесывал нос, кривился в усмешке. После отказа Трампа предоставить ему 300 ракет РАС-3, что сегодня в очередной раз подтвердила западная пресса, его чуть ли не перекосило от этих известий. Хотя 300 ракет хватит не на зиму, а на отражение 3-4 ракетных атак российской армии. Не факт, что успешное.

Зеленский заявил, что Запад не дает ракеты, чтобы Украина была более сговорчивой Фото: EAST NEWS.

И, хотя Зеленский потом подчеркнул, что, мол, «наша страна – это наша, а партнерам мы благодарны, но все, в конце концов, зависит от нас», это было слабым утешением для присутствовавших. Примечательно, что в зале присутствовали многие люди в военной форме, были явно и генералы, но никто не осмелился просветить его, что у любого государства всегда есть неснижаемый остаток» любых вооружений – некий НЗ. И если положено иметь на каждую пусковую установку 20, 60 или 120 ракет к ЗРК, то ниже этого предела опускаться военное командование не имеет права. И никакое политическое руководство ему тут не указ, что бы оно там ни нарешало. Тем более, в условиях, если вся Европа дружно готовится к войне с Россией в 2029-2030 годах.

С другой стороны, если вдруг начать передавать ракету Киеву, то напрочь рушится вся конструкция подготовки к якобы «неизбежной» войне с Россией. Только полные и невменяемые придурки будут идти на такие шаги перед войной, да еще в условиях, когда очередь за этими ракетами растянулась на годы.

Но все эти аргументы годятся для здравого ума и трезвого рассудка. А потому они вовсе не для Зеленского, который живет в полной уверенности, что мир вертится вокруг него, управляющего Украиной, и само Солнце каждое утро всходит для того, чтобы осветить ему лежащий у его ног мир. И если в таких условиях кто-то отказывает ему в его требованиях, то он наверняка тем самым замышляет что-то против него.

Безусловно, эта новорожденная «теория заговора», что, мол, союзники становятся изменниками и хотят сделать Украину более сговорчивой, с помощью которой Зеленский тщательно стелет соломку для и под себя, когда надо будет оправдываться за устроенную «просрочкой» катастрофу для Украины. Мол, это не он виноват, а союзники, которые предали – Трамп, Макрон, Мерц и прочий остальной европейский мир. И плевать, что эти союзники продолжают исправно поставлять разведданные для украинских ударов вглубь России, опровергая версию Зеленского о европейских «зрадниках». Ему очень надо оправдать себя, а для этого можно из себя и психа изобразить.