Убежище для украинцев Чехия предоставлять не хочет Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 6 августа:

1. Новости с передовой: освобождены два поселка

2. Масштабы ударов по незалежной поразили американцев

3. В Турции требуют защиты от морских атак ВСУ

4. Комбат Гайка не хочет говорить по-украински

5. Киев тошнит от русских волейболистов на турнирах

6. На военкомов нападают где только можно

7. Чехи перестали принимать сбежавших от армии украинцев

8. Спецслужбы незалежной меняют подходы к вербовке

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 6 АВГУСТА

Далее — данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Рыжевку в Сумской области. ВСУ потеряли до 290 боевиков. Подбиты 21 автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.

От действий «Южной» группировки войск противник потерял до 160 бойцов. Поражены две бронемашины и 28 автомобилей.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ более 210 солдат и офицеров. Утилизированы танк, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Центра» вывели из строя свыше 325 военнослужащих. В утиль отправлены две бронемашины, 12 автомобилей и станция РЭБ.

Бойцы «Востока» взяли под контроль Зарницу в Запорожской области.

На счету «Днепра» — до 35 боевиков, 15 автомобилей и две станции РЭБ

Силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 1083 дрона.

Штурмовики «Севера» освободили Рыжевку в Сумской области. Фото: Александр Река/ТАСС

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 6 АВГУСТА

Дальше — подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В США поражены масштабом российских ударов по незалежной

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн вынес приговор ВСУ. Он констатирует: Вооруженные силы России ускорили продвижение на Донбассе, а масштабные атаки идут на фоне истощения систем ПВО у Киева. Макговерн заявил, что русские атакуют с ранее невиданной мощью: «Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше». По словам бывшего ЦРУшника, российская авиация вскоре получит полное господство в воздухе. А для полного контроля над Донбассом ВС РФ осталось освободить всего два крупных города, к которым войска подступили с разных сторон. Осталось дождаться черной метки — фото Зеленского у стелы Славянска.

В США поражены масштабом российских ударов по незалежной Фото: REUTERS.

В Турции требуют защиты от атак ВСУ на море

Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа, бьет тревогу. Он указывает: атаки украинских военных в черноморском бассейне угрожают безопасности турецкому судоходству. Полковник встревожен: «Украина продолжает атаковать беззащитные турецкие торговые суда в Черном море. При этом эффективных мер по защите наших судов не принимается. Действия Киева создают риски для безопасности турецкого коммерческого флота в Черном море». Экс-атташе уверен: международное сообщество должно жестко отреагировать на инциденты, вроде атак семи украинских БПЛА на следовавший из турецкого Самсуна в Новороссийск коммерческий сухогруз. Тогда были ранены четыре члена экипажа. А если бы потопили — что сказал бы султан?

Украина продолжает атаковать беззащитные турецкие торговые суда в Черном море Фото: REUTERS.

Комбат ВСУ Гайка принципиально не говорит на украинском

У командира батальона беспилотных систем 141-й отдельной мехбригады ВСУ провокационный позывной — Гайка. И сама она вся такая провокационная — демонстративно отдает приказы на русском языке. Издание «Страна.uа» цитирует комбата-фрондера: «Могу говорить на украинском, но принципиально не хочу. В конституции закреплено право говорить на том языке, на котором я хочу». Она указала, что если ее бойцы вдруг не будут понимать русский язык, она перейдет на украинский. Но, по словам Гайки, пока в батальоне все ее понимают, общаться она будет «на том языке, на котором удобно». Где ж тут перемога — сплошная зрада…

Киев возмущен допуском сборной России на волейбольные турниры

Михаила Мельника, главу Федерации волейбола Украины, едва кондратий не хватил от решения Международной федерации волейбола (FIVB). Там допустили российские сборные к участию в Лиге наций 2027 года. Однофамилец агента абвера расстроен, что организаторы не учитывают мнение киевского режима. Мельник заявил: «Я думал, в FIVB немного успокоятся и будут ждать, чем все закончится, не будут допускать русских в следующем году. Но они никого не спрашивают. Нас тем более. Думаю, нас будут разводить с россиянами по турнирной сетке. Но это все некрасиво и недопустимо». Недопустимо существование режима, который целенаправленно убивает детей на пляжах и в общежитиях.

Число нападений на военкомов выросло в разы

«Украинская правда» бьет в набат. В зоне ответственности оперативного командования Сухопутных войск Украины «Север», к которой относятся Житомирская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и Киев, за последние полтора года отмечено 167 нападений на сотрудников ТЦК. За три предыдущих года подобных случаев было в 50 раз меньше. За 2025 и половину 2026 года на военкомов Волынского ТЦК нападали 93 раза. А за три года до того — лишь пять случаев ненависти. Военкомы жалуются: гражданские часто первыми проявляют агрессию по отношению к сотрудникам ТЦК, стало «очень опасно работать на улицах», так как люди «либо сразу убегают либо нападают». А вы хотели, чтобы вас встречали с цветами и вели в баню?

Убежище для украинцев Чехия предоставлять не хочет

Глава МВД Чехии Лубомир Метнар заявил, что граждане Украины призывного возраста, у которых нет документов об исполнении воинской обязанности, отныне не смогут получить убежище в этой стране. Благодаря таким ограничениям число въезжающих в страну ухилянтов «сократится на десятки процентов». Правда, те, кто успел получил защиту в республике, ее уже не лишатся. И рыбку съедят, и пива выпьют.

Спецслужбы Украины меняют подходы к агентам

В ФСБ сообщили: спецслужбы незалежной используют метод постепенного вовлечения граждан РФ в преступную деятельность. Как пример в силовом ведомстве привели случай из Калужской области. Там молодому человеку поначалу поручили собирать общедоступные сведения. Понемногу задания усложнялись. И докатились до подготовки диверсий на объектах Минобороны. Подозреваемый наносил оскорбительные надписи на дома, а затем получил задание поджечь военкомат. Он провел разведку, изготовил зажигательную смесь. У него изъяли канистры с горючим и средства связи с перепиской. Письмецо в конверте - погоди — не жги…