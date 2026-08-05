«Дрон летит или утка - одно и то же»: Якутский боец с позывным Чир рассказал, как одним выстрелом уничтожил БПЛА и спас товарищей

Тот самый день, когда Чир смотрел на дрон и сделал решающий выстрел, произошел весной этого года в Запорожье. Фото: Александр Река/ТАСС

Участники специальной военной операции из Якутии уже не раз доказывали - им не страшны ни дроны, ни схватка на ножах, ни целый танк. Так, 47-летний боец с позывным Чир одним выстрелом уничтожил БПЛА, летящий на него и товарищей. И это с ранением в рабочую правую руку, травмой руки и спины. О своем геройском поступке он говорит просто - «увидел, выстрелил, времени сомневаться не было». Журналистам KP.RU удалось поговорить с Чиром и узнать подробности его подвига.

УВИДЕЛ ВИДЕО И ПОЕХАЛ НА СВО

В Якутии могучих и сильных героев называют боотурами - богатырями. Чир именно такой - высокий, крепкий мужчина с большой буквы. На спецоперацию он поехал сам еще в 2022 году. Подтолкнул его к этому шагу один видеоролик.

- Тогда в 2022 году я работал в крупной компании. У меня была зарплата выше, чем сейчас. Но я увидел то видео, ставшее уже знаменитым. На нем была бабушка, она стояла с красным советским флагом в руках, навстречу ей шли украинские военные. Они растоптали тот флаг. Не знаю, почему, именно эта картина врезалась в мою память, и я решил поехать. Пошел сразу в штурма, - рассказывает KP.RU Чир.

Дома остались жена и трое детей, но они все поняли и поддержали выбор главы семьи. За четыре года послужной список Чира пополнился успешными операциями, например, по прорыву кольца под Соледаром. Под его командованием группа вышла без единой потери. Сам боец получил ранение. После этого Чир прошел лечение и вновь вернулся в самое пекло. Сейчас с ним служит сын, но говорить об этом подробно мужчина не захотел, беспокоится.

ДРОН БЫЛ СЛИШКОМ БЛИЗКО

Тот самый день, когда Чир смотрел на дрон и сделал решающий выстрел, произошел весной этого года в Запорожье.

- Было несколько дронов. Первый, ждун, сидел по дороге. Когда мы ехали с напарником, он крикнул: «Птичка». Я сразу с автомобиля начал стрелять, трижды стрельнул и подбил первый дрон, - рассказывает Чир. - Едем дальше. Увидели крест православный, украинский крест. Ну и водитель сказал, что идет опасная зона, надо помолиться. Мы сразу перекрестились вдвоем и дальше поехали. Там стоял второй дрон. Я его сбил. Дальше по дороге я увидел, что с БТР рядом ждун сидел, он вылетел. Так низко летел. Я вытаскиваю ружье, у меня предохранитель уже был включен. Я кричал водителю, что дрон. Он такой: «Где, где?» Не было времени объяснять, где он там летит. Я сразу стрельнул по нему в упор. Выстрел был слишком близким и дрон залетел к нам в лобовое.

После выстрела произошел взрыв. Чир вспоминает, что видел яркий красный цвет. Дальше все, как в тумане, нужно было бежать.

- Я сразу вместе с ружьем прыгнул назад, и мне по спине как плеткой ударило. А мой напарник прыгал, получается, боком, а там уже брони нет. Я кричу напарнику: «Как ты?» Он молчал. Я понял, что все. Он сразу погиб. Через легкое прилетело, - вспоминает Чир. - И второй дрон сразу прилетел. Я слушаю звук и бегу в лесополку с ружьем. Посмотрел назад, машина уже была взорвана, там все боеприпасы и так далее взлетели.

В лесополосе Чир укрылся от преследования.

САМ ДОЙДУ

Боец понимал - дорога одна и если просить помощи, то пострадает гораздо больше людей, поэтому до медиков решает добираться сам.

- У меня были ранены ноги, спина, правая рука. Но все равно, когда я держал ружье правой рукой, у меня руки засыпали, потому что там осколки были. Дальше я пошел, держа ружье в левой руке. В нужный момент я должен был воспользоваться правой рукой, - говорит Чир.

По пути он встретил еще двух бойцов, решили идти вместе. Именно благодаря этому объединению сил, беды удалось избежать.

- Там была лесополка, и она заканчивалась. Нужно было пройти 200 метров с открытки. Открытка - это дорога открытая, и там поле. Как я потом понял, именно там нас и поджидал дрон. Знали, что кто-то пойдет или поедет, - рассуждает боец. - Мы шли строем, я был в центре, все смотрели за обстановкой, оружие наготове. Вдруг парень, что сзади меня, кричит, что дрон летит. Я жду. Вижу - вылетел. Одним выстрелом его и подстрелил.

Была даже информация, что эта пуля была единственной у Чира, но сам он это опроверг, сказав, что в карманах было еще немало пуль: «Я запасливый».

- Мы в Якутии многие охотники. Поэтому сомнений не было. Дрон летит или утка - одно и то же. Видишь цель - стреляешь. У нас рефлекс. Если много стреляешь, у тебя появляется рефлекс. И все, - очень просто объяснил свою меткость Чир.

К слову, Чир - это не только позывной, но и дань уважения Якутии. Чир - это якутская пресноводная рыба. Именно из чира готовят знаменитый на весь мир салат «Индигирка».

- Очень вкусная рыба, особенно если озерная. Если бы в гости приехали, обязательно бы вас угостили чиром. Индигирку приготовили! - хвастается боец. - Мне сначала предложили взять позывной Якут, но его уже многие взяли, путаница бы началась, поэтому решил взять Чир.

Боец свой поступок особенным не считает. Говорит, что историй много и не только у него одного. По его словам, такие истории передаются друг другу и помогают поддерживать боевой дух.