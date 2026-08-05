Путин посетовал, что среди кандидатов в депутаты слишком мало женщин: Глава ЦИК Памфилова доложила о подготовке к выборам в Госдуму

Владимир Путин встретился с главой ЦИК Эллой Памфиловой Фото: REUTERS.

В среду Владимир Путин встретился с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Главной темой стало проведение единого дня голосования и обеспечения безопасности россиян.

ОТ ЦИФР ДО УДАЧИ

Больше 2200 компаний, от выборов депутатов Госдумы до выборов депутатов районного собрания — и все это должно пройти в три дня, с 18 по 20 сентября 2026 года. ЦИК ведет колоссальную работу — с этого Путин и Памфилова и начали беседу.

— На выборы в Госдуму мы зарегистрировали 11 партий. Сегодня провели жеребьёвку. Сформирован бюллетень, состоящий из представителей партий. 3103 кандидата зарегистрированы.

— Как жеребьёвка-то прошла? Кто там первый, второй, третий?

— Вы знаете, всё честно, прозрачный барабан. Первый номер достала «Единая Россия».

— Кто его достал?

— Карелин (сенатор, трехкратный Олимпийский чемпион по борьбе, — ред.). Его рука, правда, туда не могла поместиться, девочка помогала ему.

— Он чемпион, он привык быть первым, — улыбнулся президент.

Элла Памфилова пояснила — первый номер «Единой России» достается впервые. До этого дважды подряд самый удачный номер доставала КПРФ. Ответив на вопросы, глава ЦИК продолжила приводить важную статистику:

1. Из трех с небольшим тысяч кандидатов треть — женщины.

2. Пятая часть, 21% — младше 35. 70% — 35–65 лет, оставшиеся 9% — старше.

3. Среди списков всех партий 110 человек — ветераны СВО. От «Единой России» 52 кандидата, 12 от «Родины», 11 от либерал-демократов и справедливороссов, 9 от КПРФ, от «Пенсионеров» — 7, по 3 от «Коммунистов России» и «Зеленых», двое среди «Новых людей». «Яблоко» и «Партия прямой демократии» вышли на голосование без ветеранов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдельно поговорили о безопасности во время голосования. Федеральная компания займет три дня, с 18 по 20 сентября, и совершенно понятно, что защищать людей нужно всеми силами.

— Мы проводим выборы в экстремальной ситуации, поскольку от киевской банды детоубийц сейчас можно ожидать всё, что угодно. И мы принимаем беспрецедентные меры безопасности, — сказала Памфилова.

Повлияет ли это на открытость и прозрачность выборов? Глава ЦИК уверенно заявила — нисколько.

— Конечно, мы подготовили и резервные помещения, альтернативные источники питания. Провели тренировки с МЧС, МВД, другими силовыми ведомствами, назначены члены комиссии, которые отвечают за безопасность при экстремальных ситуациях, — отчиталась Элла Александровна.

ПРАВО И ОБЯЗАННОСТЬ

Тут вступил президент — объяснив, почему даже в таких условиях страна ни в коем случае не отказывается от основ демократии.

— Те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, те делают это, несмотря ни на какие угрозы, — сказал президент, подразумевая Россию. — Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать.

Вторая часть, конечно, была адресована Киеву, где Зеленский уже второй год фактически узурпирует власть, отговариваясь, что «в таких условиях выборы проводить невозможно».

— Зато воюют, убивают наших детей. Вот что они могут. Кулаки сами сжимаются. Укрепляется желание победить это зло. Наши бойцы там героически воюют, сражаются за нас. И нам здесь, в мирной жизни, собраться, прийти на выборы, отдать свой голос, внести хоть скромный вклад в победу — это просто, наверное, обязанность, — ответила глава ЦИК.

Путин заметил: процесс требует мужества не только от голосующих, но и от самих работников ЦИК. Тем более, что 80% коллектива Избиркома — женщины.

— А среди кандидатов женщин не так уж и много — 26 процентов, а мужчин — 74, — посетовал глава государства.

— Всё равно процесс идёт. В нашей системе всё больше женщин на руководящих должностях, — ответила Элла Памфилова.

И выборы пройдут: на них ЦИК предусмотрел 10 видов голосования. От самых обычных — на участке или дома, до самых экстремальных форм — в отдаленные уголки страны бюллетени полетят с беспилотниками, на оленьих и собачьих упряжках. Чтобы каждый смог исполнить свой гражданский долг.

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