Ребенок просто холерик или у него СДВГ? Простые тесты, которые помогут разобраться

Неврологи и психологи накануне школы настоятельно рекомендуют родителям будущих первоклашек, которые не могут усидеть на месте, пройти обследования, чтобы понять, это просто вариант возрастной нормы или все же СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности.
— Надо понимать, что в случае с СДВГ неусидчивость и излишняя шумность ребенка — это не пробел в воспитании. Это биохимия. Как диабет или близорукость, — объясняет Заур Хатшуков, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета. — СДВГ — это неврологическое нарушение работы мозга, а не «вредность».
Что происходит у таких детей физиологически:
Снижен уровень дофамина и норадреналина в префронтальной коре (она отвечает за торможение, контроль, планирование).
Мозг физически не может затормозить импульс, ребенку сложно сосредоточиться, досидеть до конца урока.
Важно: Диагноз «СДВГ» ставится в возрасте не раньше 4–5 лет (до этого любой ребенок может выглядеть гиперактивным). Иногда проблема становится очевидна только после первого класса.
— Причем необходимо комплексное обследование — у невролога, психолога, педиатра, а не только у одного специалиста, — поясняет Заур Хатшуков.
— Эти тесты не ставят диагноз, но показывают, что родителям нужно насторожиться, и пора обратиться к врачу, — поясняет Заур Хатшуков.
Тест № 1. «Попробуй посидеть тихо»
Посадите ребенка (4–8 лет) за стол с раскраской или конструктором. Скажите: «Посиди тихо 5 минут, не вставай».
Результат:
Норма: Ребенок может поерзать, но встает 0–1 раз за 5 минут.
СДВГ (подозрение): Встает 3+ раз, отвлекается, пытается уйти, начинает играть стоя, болтает ногами, падает со стула.
Тест № 2. «Запомни 3 слова»
Скажите ребенку 3 простых слова (например, «кот, дом, сок»). Попросите повторить через 2 минуты, в этот промежуток отвлекая разговором.
Результат:
Норма: Вспоминает 2–3 слова.
СДВГ (подозрение): Вспоминает 0–1 слово, «зависает», переспрашивает.
Тест № 3. «Что было в школе?»
Спросите вечером: «Что вы делали сегодня? Что ел на обед?»
Результат:
Норма: Ребенок рассказывает связно («Сначала математика, потом физра, ел суп и котлету»).
СДВГ (подозрение): «Не помню», «ничего», либо хаотичный поток — «бегали… потом я рисовал… а Саша толкнул… а потом я не помню».
Постоянно жалуются в детсаду/школе на поведение ребенка, иногда грозят выгнать «за плохое поведение и неуправляемость».
Ребенок травмоопасен — выбегает на дорогу, лезет в розетки, прыгает с высоты, не смотря по сторонам. Не учится на своих ошибках.
Ребенок бьет других детей (или родителей) без явной причины, не сочувствуя чужой боли, лишен эмпатии.
Ребенок не может играть в настольные игры с правилами (ждать очередь, проигрывать, следовать инструкции) — в 5+ лет это уже отклонение.
Учителя жалуются на «гигантскую невнимательность» — пропускает целые задания, не записывает домашку, теряет вещи ежедневно.
— Самое главное — не паникуйте. СДВГ — не приговор. Многие успешные люди (актеры, предприниматели) живут с СДВГ и вполне себе адаптировались, — успокаивает Заур Хатшуков.
Шаг 1. Идите к педиатру. Исключить соматические причины: анемию (низкий ферритин), гипотиреоз (низкий ТТГ), дефицит железа, нарушения сна (апноэ). Иногда «гиперактивность» — это просто хроническое недосыпание.
Шаг 2. Идите к неврологу. Он назначит: ЭЭГ (электроэнцефалограмму) — посмотреть биоэлектрическую активность мозга. Тесты на внимание (компьютерные).
Шаг 3. Идите к детскому психологу/психиатру. Диагноз СДВГ ставит психиатр (в России — по МКБ-10). Психолог проводит нейропсихологическое тестирование.
Шаг 4. Лечение (если диагноз подтвердился):
Немедикаментозное: Режим дня, спорт (плавание, легкая атлетика — не единоборства!), когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), обучение родителей (как давать инструкции — коротко, с визуальными подсказками).
Медикаментозное: по назначению врача.
Если диагноз подтвердился, меняйте тактику. Наказания в этом случае точно не работают по простой причине — мозг ребенка не может «взять себя в руки», — говорит Заур Хатшуков.
Что точно не работает:
— Долгие нотации (ребенок выключается через 10 секунд).
— Физические наказания (провоцируют агрессию, не улучшают внимание).
— Сравнения с другими детьми («Вот Петя сидит ровно, а ты не можешь». У детей с СДВГ сравнения не работают).
А вот что работает:
Короткие инструкции. Не «Сделай уроки, убери в комнате, вынеси мусор». А «Сядь за стол» (сделал) → «Открой тетрадь» (сделал) → «Напиши первую строчку».
Визуальные подсказки. Графики, таймеры, картинки. «Через 5 минут будильник зазвенит — заканчиваем игру».
Немедленная обратная связь. «Молодец, написал три буквы — вот наклейка». Не откладывайте похвалу на вечер.
Физическая разрядка до занятий. Побегать, попрыгать 15 минут — потом за уроки. Гиперактивность надо «выпустить», а не подавлять.
Исключить наказания «стоять в углу» — для ребенка с СДВГ это пытка, он не высидит, наказание бесполезно.
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