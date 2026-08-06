Изнасиловал, поставил на колени и застрелил: Украинский боевик рассказал о своих чудовищных преступлениях в Русском Поречном

Украинскими боевиками было повреждено 53 объекта культурного наследия, включая храмы и музеи. Кадр из видео СК России

Во время вторжения в августе 2024 года в Курскую область украинские войска незаконно оккупировали десятки населенных пунктов, включая Суджу, и совершили сотни тяжких преступлений против мирного населения.

«Возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках. В результате действий боевиков погибло 640 мирных жителей, ранения получили 561 человек. Задокументированы случаи массовых убийств, мародерства, изнасилований», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Наёмник ВСУ из Великобритании рассказал, как оказался в Курской области Морпехи Российской армии пленили гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, который с оружием в руках вторгся на территорию Курской области. На допросе солдат рассказал, как попал в ВСУ

Один только осужденный солдат ВСУ Евгений Фабрисенко признался в убийстве в Русском Поречном 14 мирных граждан, в изнасиловании и убийстве 8 женщин.

Солдат ВСУ Евгений Фабрисенко признался в убийстве в Русском Поречном 14 мирных граждан, в изнасиловании и убийстве 8 женщин. Кадр из видео СК России

Из допроса Фабрисенко: «В Русском Поречном увидели дом. Заходим, видим девушку. Мы втроем, с сослуживцами, ее изнасиловали. Потом я поставил девушку на колени и застрелил. Вышли из дома, зашли в следующий. Там двое мужчин, одна женщина. Мужчин убили сразу. Женщину я изнасиловал, заставил встать на колени и застрелил. Когда вышли из дома, услышали шум в сарае. Открыли. Там в стоге сена было три бабушки и два дедушки. Вывели их связали руки, спустили в подвал. «Мотыль» достал из подсумка гранату Ф-1 и кинул в этот подвал».

Среди убийц находились иностранные наемники. Один из них - бывший британский военнослужащий Джеймс Скотт Рис Андерсон (служил в британской армии с 2019 по 2023 гг.). Он также был захвачен российскими морскими пехотинцами в Курской области.

Наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был захвачен российскими морскими пехотинцами в Курской области. Кадр из видео СК России

Действия убийц комментирует судебно-медицинский эксперт: «Поступившие трупы из Русского Поречного имели следы насильственной смерти: огнестрельные, осколочные ранения, тупые травмы грудной клетки, у них были сломаны ребра, повреждены колени, руки. У женщин были обнаружены разные повреждения, огнестрельные повреждения спины, а также признаки воздействие электрического тока. Для судмедэксперта было сложно психологически исследовать эти труппы, так как мы понимаем, какую боль и страдания испытывали эти люди».

СК России продолжает расследование преступлений, совершенных ВСУ в Курской области

К пожизненному лишению свободы приговорен Фабрисенко, к длительным срокам в колонии – военнослужащие Панченко* и Дмитраков* за хищение из магазина продуктов на несколько миллионов рублей и преступления в Курской области.

Также украинскими боевиками было повреждено 53 объекта культурного наследия, включая храмы и музеи, в результате обстрелов. Следователи осмотрели 186 населенных пунктов, ущерб от действий украинских формирований оценен почти в 505 миллиардов рублей.

«Завершено расследование более 300 уголовных дел, вынесены приговоры в отношении 280 боевиков. Продолжается работа с потерпевшими для выявления новых фактов. СК России продолжит оценку действий всех причастных к преступлениям», - подчеркнула Петренко.

*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ