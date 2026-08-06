Поддержка Зеленского со стороны Запада не будет длиться вечно Фото: REUTERS.

В текущем конфликте на Украине, где завязано много сторон, никто не хочет протянуть первым руку, сесть за стол переговоров. Но однажды они все же начнутся.

На «Радио «Комсомольская правда» говорили с главою Российского совета по международным делам Дмитрием Трениным.

ЧЕГО НЕ ХОЧЕТ КИТАЙ

- Возможно ли, чтобы сегодня кто-то призвал стороны сесть за стол переговоров?

- Думаю, такой стороны сегодня нет. Если говорить о нейтральном посреднике, то Китай не хотел бы дальнейшего продвижения по той траектории, на которой мы находимся. И хотел, чтобы отношения были урегулированы.

- Для Китая этот конфликт – большая проблема?

- Ему не хочется, чтобы российско-европейские отношения дошли до столкновения. Но предложить что-то конкретное, чтобы усадить стороны за стол переговоров, Китай не может.

ЧТО МОГЛИ БЫ ШТАТЫ

- Америка может?

- Америка — не посредник, а участник конфликта. США и Европа довольно близко сотрудничают и взаимодействуют в конфликте с Россией на Украине.

- Штаты могли бы иначе посмотреть на отношения с Россией?

- Они могли бы поместить Россию во вселенную американских внешнеполитических интересов, но для этого им пришлось бы пойти на такие уступки, которые для многих в США являются принципиальными и потому невозможными. Ситуация, к сожалению, будет развиваться в направлении эскалации.

Китай хочет только остановить конфликт, США оказывают прямую поддержку киевскому режиму Фото: REUTERS.

АТОМ НЕ ФАТАЛЕН

- Если мы столкнемся с НАТО – высока вероятность применение ядерного оружия?

- Считаю, что пока это маловероятно. На сегодня нет фатальной неизбежности ядерного столкновения или применения ядерного оружия.

- Глядя на военные приготовления Европы, не все с вами согласятся.

- Да, нынешняя стратегия европейских стран ведет к столкновению. А прямое военное столкновение, если оно будет крупномасштабным, практически неизбежно приведет к применению ядерного оружия. Мы понимаем, что соотношение потенциалов не в нашу пользу, если говорить об общем соотношении сил России и НАТО. А в нашей военной доктрине записано, что если в принципиальном столкновении будет создана угроза того, что наше государство будет уничтожено, то предусмотрено применение ядерного оружия.

- Эта формулировка что, должна сдерживать наших противников?

- Надеюсь, широкомасштабной войны мы сможем избежать. Но при этом нам крайне важно добиться тех целей, которые мы перед собой поставили.

КИЕВ НЕ В АЛЬЯНСЕ

- Эти цели претерпели эволюцию?

- Со времен начала СВО немало что изменилось. Важнейшей задачей было предотвратить вступление Украины в НАТО.

- Предотвратили?

- Украина во многом интегрирована в военно-техническом, военно-разведывательном отношении со странами НАТО. В общий контур военной политики и военной экономики стран, которые нас определили в качестве своих противников.

- Но Киеву отказывают во вступлении в альянс?

- То, что Украина официально не в НАТО, означает только, что страны альянса не несут обязательств по отношению к Украине. Брюсселю удобно: можно использовать Киев, не неся никакой ответственности по отношению к нему.

НЕМЕЦКИЙ ФАКТОР

- В вашей статье «Стратегии Евросоюза в отношении России» есть строчка «Украина как анти-Россия - коллективный проект США и Евросоюза, прежде всего Германии»...

- Я привожу в качестве подтверждения этого тезиса тот факт, что острой фазе украинского кризиса, которая началась в 2014-м, предшествовал вопрос об ассоциации Украины в ЕС.

- Из-за него все и началось?

- Да, и здесь, казалось бы, мы могли договориться о параметрах ассоциации Украины с ЕС и влиянии этой ассоциации на очень тесные на тот момент экономические отношения России и Украины.

- Это не получилось почему?

- ЕС не хотел нас пускать в обсуждение этого вопроса. А Евросоюз в данном случае означал Германию.

- По-вашему, "место Украины в этой стратегии полностью интегрировано в военно-политическую стратегию Запада в отношении России". И что должно случиться, чтобы Киев из этого уравнения исключить?

- Речь о внутренних изменениях на Украине и внутренних изменениях в ЕС. В первом случае речь идет о полном переосмыслении основ украинской государственности, основ украинской внешней политики. Потому что политика, основанная на принципе анти-России, для Украины гибельна.

- А что касается Евросоюза?

- Для ЕС было общепринято на протяжении десятилетий, до недавнего времени, что безопасность Европы – это безопасность вместе с Россией. Не может быть безопасности европейских стран, если у них враждебные отношения с Россией.

- Это все отброшено в сторону сейчас ради чего?

- Ради безумного проекта, который пытались, и, может быть, отчасти все еще пытаются еще реализовать. Это нанесение России стратегического поражения, с превращением Украины в антироссийский проект.

Европа желает России стратегического поражения, с превращением Украины в антироссийский проект. Фото: REUTERS.

ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- Но когда мы добьемся тех целей, которые поставили – это пузырь лопнет?

- Денацификация Украины, отказ от той безумной идеологической основы, на которой строится украинская внешняя политика, возможны только в случае такой победы, какой была победа над нацистской Германией в 1945 году. Такую победу пока представить сложно.

- И значит?..

- В любых географических размерах Украина будет представлять для нас серьезную проблему с точки зрения безопасности. Это на сегодня выглядит довольно фантастично, но я надеюсь, что история продолжится, и мы еще увидим изменения, в том числе в том, что касается отношения Европы к ее роли и месту в мире и в отношении Украины.

- А внутренние изменения на Украине возможны?

- Нам кажется, что Украина полностью интегрирована в западную антироссийскую политику. Она полностью зависит от своих спонсоров. Но все заканчивается когда-то. На каком-то этапе ЕС и коллективный Запад в целом сочтут, что то, что можно было сделать, они сделали, но Россия как стояла, так и стоит. И, может, даже стоит более крепко, чем пять лет тому назад. И старые методы не приносят результатов. Идти на взаимное уничтожение во всеобщей ядерной войне Запад не собирается.

НЕ ВРАЖДЕБНАЯ СТРАНА

- Но это в случае нашей оглушительной победы?

- Когда мы покажем Западу, что его попытки использовать Украину против нас безрезультатны. В этом случае Запад может пересмотреть, как они это делали не раз, свое отношение к Украине. Зачем поддерживать бывший актив, который стал пассивом? Вот тогда на Украине могут начаться процессы, на сегодняшний день невероятные. И тогда внутри страны может произойти то, о чем сегодня мы реально рассуждать не можем.

- Мы можем получить не враждебную России Украину?

- Дружественных отношений в обозримом будущем между Украиной и Россией не будет. Но какая-то модель сосуществования могла бы быть реализована. Это потребует очень серьезной внутренней работы на Украине. Когда Запад прекращает финансирование Украины, перестает быть заинтересованным в той роли, которую играет сегодня Украина, потому что эта роль оказалась неэффективной.

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