Запад обязательно кинет Украину: вопрос только в том, когда

Фото: REUTERS.
В текущем конфликте на Украине, где завязано много сторон, никто не хочет протянуть первым руку, сесть за стол переговоров. Но однажды они все же начнутся.
На «Радио «Комсомольская правда» говорили с главою Российского совета по международным делам Дмитрием Трениным.
- Возможно ли, чтобы сегодня кто-то призвал стороны сесть за стол переговоров?
- Думаю, такой стороны сегодня нет. Если говорить о нейтральном посреднике, то Китай не хотел бы дальнейшего продвижения по той траектории, на которой мы находимся. И хотел, чтобы отношения были урегулированы.
- Для Китая этот конфликт – большая проблема?
- Ему не хочется, чтобы российско-европейские отношения дошли до столкновения. Но предложить что-то конкретное, чтобы усадить стороны за стол переговоров, Китай не может.
- Америка может?
- Америка — не посредник, а участник конфликта. США и Европа довольно близко сотрудничают и взаимодействуют в конфликте с Россией на Украине.
- Штаты могли бы иначе посмотреть на отношения с Россией?
- Они могли бы поместить Россию во вселенную американских внешнеполитических интересов, но для этого им пришлось бы пойти на такие уступки, которые для многих в США являются принципиальными и потому невозможными. Ситуация, к сожалению, будет развиваться в направлении эскалации.
Фото: REUTERS.
- Если мы столкнемся с НАТО – высока вероятность применение ядерного оружия?
- Считаю, что пока это маловероятно. На сегодня нет фатальной неизбежности ядерного столкновения или применения ядерного оружия.
- Глядя на военные приготовления Европы, не все с вами согласятся.
- Да, нынешняя стратегия европейских стран ведет к столкновению. А прямое военное столкновение, если оно будет крупномасштабным, практически неизбежно приведет к применению ядерного оружия. Мы понимаем, что соотношение потенциалов не в нашу пользу, если говорить об общем соотношении сил России и НАТО. А в нашей военной доктрине записано, что если в принципиальном столкновении будет создана угроза того, что наше государство будет уничтожено, то предусмотрено применение ядерного оружия.
- Эта формулировка что, должна сдерживать наших противников?
- Надеюсь, широкомасштабной войны мы сможем избежать. Но при этом нам крайне важно добиться тех целей, которые мы перед собой поставили.
- Эти цели претерпели эволюцию?
- Со времен начала СВО немало что изменилось. Важнейшей задачей было предотвратить вступление Украины в НАТО.
- Предотвратили?
- Украина во многом интегрирована в военно-техническом, военно-разведывательном отношении со странами НАТО. В общий контур военной политики и военной экономики стран, которые нас определили в качестве своих противников.
- Но Киеву отказывают во вступлении в альянс?
- То, что Украина официально не в НАТО, означает только, что страны альянса не несут обязательств по отношению к Украине. Брюсселю удобно: можно использовать Киев, не неся никакой ответственности по отношению к нему.
- В вашей статье «Стратегии Евросоюза в отношении России» есть строчка «Украина как анти-Россия - коллективный проект США и Евросоюза, прежде всего Германии»...
- Я привожу в качестве подтверждения этого тезиса тот факт, что острой фазе украинского кризиса, которая началась в 2014-м, предшествовал вопрос об ассоциации Украины в ЕС.
- Из-за него все и началось?
- Да, и здесь, казалось бы, мы могли договориться о параметрах ассоциации Украины с ЕС и влиянии этой ассоциации на очень тесные на тот момент экономические отношения России и Украины.
- Это не получилось почему?
- ЕС не хотел нас пускать в обсуждение этого вопроса. А Евросоюз в данном случае означал Германию.
- По-вашему, "место Украины в этой стратегии полностью интегрировано в военно-политическую стратегию Запада в отношении России". И что должно случиться, чтобы Киев из этого уравнения исключить?
- Речь о внутренних изменениях на Украине и внутренних изменениях в ЕС. В первом случае речь идет о полном переосмыслении основ украинской государственности, основ украинской внешней политики. Потому что политика, основанная на принципе анти-России, для Украины гибельна.
- А что касается Евросоюза?
- Для ЕС было общепринято на протяжении десятилетий, до недавнего времени, что безопасность Европы – это безопасность вместе с Россией. Не может быть безопасности европейских стран, если у них враждебные отношения с Россией.
- Это все отброшено в сторону сейчас ради чего?
- Ради безумного проекта, который пытались, и, может быть, отчасти все еще пытаются еще реализовать. Это нанесение России стратегического поражения, с превращением Украины в антироссийский проект.
Фото: REUTERS.
- Но когда мы добьемся тех целей, которые поставили – это пузырь лопнет?
- Денацификация Украины, отказ от той безумной идеологической основы, на которой строится украинская внешняя политика, возможны только в случае такой победы, какой была победа над нацистской Германией в 1945 году. Такую победу пока представить сложно.
- И значит?..
- В любых географических размерах Украина будет представлять для нас серьезную проблему с точки зрения безопасности. Это на сегодня выглядит довольно фантастично, но я надеюсь, что история продолжится, и мы еще увидим изменения, в том числе в том, что касается отношения Европы к ее роли и месту в мире и в отношении Украины.
- А внутренние изменения на Украине возможны?
- Нам кажется, что Украина полностью интегрирована в западную антироссийскую политику. Она полностью зависит от своих спонсоров. Но все заканчивается когда-то. На каком-то этапе ЕС и коллективный Запад в целом сочтут, что то, что можно было сделать, они сделали, но Россия как стояла, так и стоит. И, может, даже стоит более крепко, чем пять лет тому назад. И старые методы не приносят результатов. Идти на взаимное уничтожение во всеобщей ядерной войне Запад не собирается.
- Но это в случае нашей оглушительной победы?
- Когда мы покажем Западу, что его попытки использовать Украину против нас безрезультатны. В этом случае Запад может пересмотреть, как они это делали не раз, свое отношение к Украине. Зачем поддерживать бывший актив, который стал пассивом? Вот тогда на Украине могут начаться процессы, на сегодняшний день невероятные. И тогда внутри страны может произойти то, о чем сегодня мы реально рассуждать не можем.
- Мы можем получить не враждебную России Украину?
- Дружественных отношений в обозримом будущем между Украиной и Россией не будет. Но какая-то модель сосуществования могла бы быть реализована. Это потребует очень серьезной внутренней работы на Украине. Когда Запад прекращает финансирование Украины, перестает быть заинтересованным в той роли, которую играет сегодня Украина, потому что эта роль оказалась неэффективной.
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