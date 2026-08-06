Фото: Министерство обороны РФ.

Подразделения 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» взяли под контроль село Зарница в Запорожской области.

Наши штурмовые группы работали в селе мелкими группами, поддерживая значительную дистанцию между собой. Продвижение осложнялось пулеметными гнездами противника, а также применением беспилотников и разветвленной системой подземных укреплений, оборудованных между жилыми домами.

Выявленные огневые точки передавались операторам ударных БПЛА, которые уничтожали их, обеспечивая безопасное продвижение штурмовых подразделений. В ходе боев были обнаружены подземные коммуникации, позволявшие противнику скрытно перемещаться и вести огонь с разных направлений.

Штурмовик с позывным «Саид» описал ход операции: «Мы двигались группами, рассредоточившись по двое, и соблюдая большую дистанцию. Приходилось внимательно следить за местностью и постоянно прислушиваться к небу. Обнаруженные пулеметные точки передавались командирам для уничтожения операторами БПЛА, что позволяло нам продвигаться дальше с минимальными потерями. Противник активно использовал подземные норы между домами, перемещаясь и ведя огонь с неожиданных направлений. Обнаружение и зачистка этих ходов привели к непосредственным боестолкновениям».

Наши штурмовики спустились в эти туннели и зачистили всех, кто там был.

Военнослужащий штурмового подразделения с позывным «Ростов» отметил, что в бою брали врага хитростью: пока одна группа отвлекала, другая заходила с фланга и забрасывала укрытие боевиков ВСУ гранатами.

Подразделения группировки «Восток» установили контроль над более чем 11 квадратными километрами украинской обороны, включая ключевой логистический узел, в результате успешной операции в населенном пункте Зарница.

В ходе боев противник потерял до роты личного состава, два танка, 11 единиц бронетехники, 23 автомобиля, 18 единиц мототехники, семь наземных роботизированных комплексов и свыше 50 тяжелых гексакоптеров.

Освобождение Зарницы открывает возможности для дальнейшего продвижения сил «Восток» в Запорожской области.

Украинские боевики пытались удержать Зарницу передвигаясь по подземным туннелям

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